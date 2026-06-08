En qué horarios de la Argentina la selección juega sus partidos del Mundial 2026

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se pone en marcha la semana entrante y hay una gran expectativa alrededor del torneo más grande de la historia porque se desarrolla en tres países y participan 48 seleccionados, entre ellos el argentino con Lionel Messi a la cabeza y la ilusión de repetir lo hecho en Qatar 2022-

En la primera etapa, que arrancará el jueves 11 de junio y terminará el 27 después de 72 partidos, el combinado nacional conforma el Grupo J y enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en un lapso de 12 jornadas y en diversos horarios.

La selección de Austria será el segundo rival de la Argentina en el Mundial 2026 JOE KLAMAR - AFP

Teniendo en cuenta que la diferencia en el huso horario entre nuestro país y los tres anfitriones va desde -1 a -4 horas de acuerdo a la región, el elenco de Lionel Scaloni disputará dos encuentros por la noche y otro por la tarde. La albiceleste debutará el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) vs. los africanos en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, enfrentará a los europeos el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23, ambos en el AT&T Stadium de Dallas.

Ese día concluirá la primera fase y se completará el cuadro de 16avos de final, la instancia que se agregó en el nuevo formato con 16 equipos más que los últimos siete Mundiales.

Si la Argentina se ubica primera o segunda en la tabla de posiciones de la zona J o es uno de los ocho mejores terceros equipos entre los 12 grupos, se clasificará a la primera instancia de eliminación directa.

De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Desde octavos de final en adelante, siempre que la selección nacional avance en la Copa del Mundo, las opciones de días y horarios son múltiples. La final, se sabe, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Posición final de la Argentina en los Mundiales

Uruguay 1930 - Subcampeón.

Italia 1934 - 9° (eliminada en octavos de final).

(eliminada en octavos de final). Suecia 1958 - 13º (eliminada en primera fase).

(eliminada en primera fase). Chile 1962 - 10º (eliminada en primera fase).

(eliminada en primera fase). Inglaterra 1966 - 5° (eliminada en cuartos de final).

(eliminada en cuartos de final). Alemania Federal 1974 - 8° (eliminada en segunda fase).

(eliminada en segunda fase). Argentina1978 - Campeón.

España 1982 - 11° (eliminada en segunda fase).

(eliminada en segunda fase). México 1986 - Campeón.

Italia 1990 - Subcampeón.

Estados Unidos 1994 - 10° (eliminada en octavos de final).

(eliminada en octavos de final). Francia 1998 - 6° (eliminada en cuartos de final).

1998 - (eliminada en cuartos de final). Corea del Sur-Japón 2002 - 18° (eliminada en primera fase).

(eliminada en primera fase). Alemania 2006 - 6° (eliminada en cuartos de final).

(eliminada en cuartos de final). Sudáfrica 2010 - 5° (eliminada en cuartos de final).

- (eliminada en cuartos de final). Brasil 2014 - Subcampeón.

Rusia 2018 - 16° (eliminada en octavos de final).

(eliminada en octavos de final). Qatar 2022 - Campeón.

La selección argentina que jugó el Mundial 2014 y fue finalista Telam

El plantel de la selección argentina para el Mundial 2026

El entrenador Lionel Scaloni todavía no anunció al reemplazante de Leonardo Balerdi, quien sufrió una lesión muscular y quedó desafectado del plante.

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907