Encendido cruce entre Federico Bulos y Marcelo Sottile: “No descalifiques”

Los panelistas de ESPN F90, Federico Bulos y Marcelo Sottile, protagonizaron este martes un nuevo cruce de ideas en el programa que conduce Sebastián Vignolo.

Bulos estaba argumentando sobre la influencia de los hinchas en el rendimiento de los equipos, hasta que su compañero lo interrumpió para pedirle que hiciera un "análisis riguroso sin quedar bien con el hincha".

Esto generó el enojo por parte de Bulos, quien sentenció: "Vos analizá lo que quieras, no descalifiques lo que yo digo. (...) De este tema, sé más que todo el mundo. No hay nadie que sepa más que yo", explicó el relator deportivo.

"Vos querés que no descalifiquemos, pero sos el único que sabe", le respondió el cronista. "Soy el que más sabe", replicó Bulos. "Ah, eso no es descalificar, eh", la siguió Sottile.

Luego, mientras Bulos ponderaba al volante de Huracán, Esteban Rolón, su compañero volvió a intervenir, lo cual no le gusta nada al "Negro": "Pero no terminé la frase, pará!", le pidió el periodista.

Después, cuando Sottile retomó la palabra, Bulos también lo cruzó: "Me interrumpiste tres veces y no te gustó. Entonces, no hagas lo que no te gusta. Yo te pedí disculpas", sentenció el "Cholo".

Ante la situación, parecida a un paso de comedia, el panelista Sebastián Domínguez estalló de risa y dejó un comentario al pasar: "No fueron hermanos de pedo".

Acto seguido, "Pollo" Vignolo se prendió a la frase de su compañero y le preguntó a Sottile si efectivamente son familia ya que "tienen cosas en común": "¿Cómo vamos a ser hermanos?", respondió entre risas el periodista, para concluir que, con Bulos, tiene "más cosas en común afuera que adentro".

Por otra parte, Domínguez aprovechó para chicanear a Bulos, tras preguntarle "cuántos seguidores más" tiene Sottile que él. Esto generó la ofensa del narrador, quien sin vacilar, lanzó: "¡¿Qué va a tener más que yo?!".

Finalmente, el exfutbolista recordó una anécdota de Bulos en pleno programa: “Un día hizo puño apretado al aire. Yo escuché y me llegó hasta acá el ‘vamos’. Me dice: llegué a los 135.000 (por los seguidores en Instagram)”. Sottile, por su lado, confesó que su amigo (ambos dirigen una escuela de periodismo) “va midiendo” cuántos followers tiene en sus redes. Sin embargo, admitió su derrota: “En eso, me gana lejos”.

