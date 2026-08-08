Enner Valencia, el delantero que se crio sin sueños de fútbol y quiere aportar los goles que a Boca le faltan hace años

Llegó el día Enner Valencia para Boca. Una jornada posiblemente importante para el presidente Juan Román Riquelme. Durante sus años de gestión, muchas fueron las fichas jugadas en busca de un 9 que haga olvidar la falta de un artillero, función que no logró ni siquiera Darío Benedetto. Parecía que Adam Bareiro era el indicado en estos días, al menos, para amoldarse a un equipo tan irregular, pero su actual discopatía lumbar llenó de incógnitas el puesto. Una lesión similar a la que sufrió el mismísimo Edinson Cavani, la figura internacional que debió marcharse por la puerta de atrás. Al igual que el uruguayo en 2023, el ecuatoriano desembarca al club con 36 años. Una apuesta fuerte, más allá de su pase libre.

No hubo en estos años un centrodelantero que transmitiera la tranquilidad de descartar a la función goleadora como uno de los problemas recurrentes. A 16 meses de culminar su ¿primera? presidencia, Riquelme incorporará otro nombre internacional con la intención de que infle redes sin parar. La avanzada edad y el pasado reciente del jugador vuelven a estar bajo la lupa, aunque en caso de que la jugada salga bien el hincha no lo olvidará.

Con Edinson Cavani fuera del club, Adam Bareiro con dolores lumbares, Miguel Merentiel incómodo como 9 y un Milton Giménez que no es prioridad, a Riquelme no le importaron los casi 37 años de Enner Valencia y apuesta con él a encontrar por fin al goleador. RODRIGO BUENDIA - AFP

Quizás, que el furor sea lógicamente menor al ocasionado por un jugador de talla mundial como Cavani juegue a favor para el nuevo refuerzo. Y aunque existan varias similitudes con la última versión del Matador, hay una diferencia puntual que radica en ese silencio. Se podría decir que Enner Remberto Valencia Lastra es la antítesis. No hay alambrados esperando ser trepados, tampoco flechas que las tribunas de la Bombonera esperan recibir ansiosas en cada partido.

Cada gol es continuado por un liviano trote, apenas una sonrisa para la hinchada y sus compañeros, y -cada tanto- un índice se toca repetidas veces la sien. Serenidad, mentalidad. Como si convertir fuera crudamente su trabajo, como suelen afirmar los N°9. Apenas la única frase que regaló en estas horas es que su elección, entre varias, “es Boca por lo que es Boca”.

🐐¡UN ‘CHIVO’ XENEIZE! 🟡🔵



🇪🇨Enner Valencia habló sobre su nuevo reto profesional en Boca Jrs:



🗣️ “Me dolió decirle no a Emelec”

“Me decidí por lo que es boca”.#SucreDeportes#SucreEnLaNoticia pic.twitter.com/gfdQrFHDJ2 — 📻 Sucre Deportes (@sucredeportesec) August 7, 2026

“Diciendo su nombre ya no deja mucho para acotar. También tenía una propuesta a la que tuve que decirle que no y, por el corazón, me dolió mucho. Pero fue una decisión que tomamos en familia y estamos contentos con el reto”, agregó ayer desde el aeropuerto de Guayaquil antes de emprender el vuelo que este sábado lo depositó en Buenos Aires. A sus 36 años, sintió ganas de un desafío que superó el amor por retornar a Emelec.

El club en el que se transformó en futbolista profesional, en 2010, gracias a un argentino: Jorge Sampaoli era el técnico en aquel entonces. Desestimar recientemente la oferta de Talleres, donde el exentrenador de la selección argentina y chilena está dirigendo, significó también anteponer a Boca al reencuentro con quien apostó por él en un primer momento, a sus 20 años. Tan solo un lustro después de entender que el fútbol podía ser un sueño.

En su último ciclo en Pachuca pasó por una lesión que lo marginó tres meses, disputó solo 22 partidos en ocho meses y de común acuerdo se rompió anticipadamente el contrato. Jam Media - Getty Images South America

Porque no fue una vida marcada por esa ambición. Nació en el pueblo de Ricaurte, una zona rural de la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador. Ahí radica uno de los puntos en común, si se quiere, con Cavani: trabajó desde chico junto a su papá en el campo, entre ganados y mucho verde, un ambiente que al uruguayo lo sigue movilizando.

“El amor por el fútbol lo tenía porque a la tarde se armaban los partidos en los pueblos y eso no me lo perdía, pero el sueño como tal no estaba. Mi papá me decía que podía jugar, me insistía, pero para esos partidos de barrio, que él jugaba y me llevaba. Después, un tío que jugó en la Sub 20 de Deportivo Quito me llevó a ver partidos de primera división y recién a mis 15 años me fui al Oriente [región del este de Ecuador]. Allí tuve a Pedro Pablo Papi Perlaza de entrenador y me hizo saber que podía jugar profesionalmente”, contó Enner en una entrevista previa al último Mundial.

Enner Valencia con la camiseta del West Ham, donde estuvo más de dos años, pero en donde no terminó de hacer pie más allá de algunos pocos goles.

Tres años en Emelec bastaron para ya no regresar a su tierra, aunque también es cierto que su viaje tomó un camino constantemente sinuoso. El año siguiente en Pachuca, de México, fue un éxito que atrajo de inmediato a la Premier League, liga que no terminó de disfrutarlo: en tres temporadas entre West Ham y Everton anotó 13 goles en 91 encuentros. Volvió al fútbol mexicano, pero a Tigres, donde no le fue tan bien en relación a su estadía posterior en el Fenerbahçe turco: en ambos clubes disputó 116 encuentros, con 34 tantos en el primero y 59 en el segundo.

A mediados de 2023, Valencia llegó a Inter, de Porto Alegre, y en poco tiempo aportó un gol que por estas horas circula en las redes: su cabezazo -una de sus virtudes- ante River, en el Monumental, durante la ida del octavo de final que le ganarían por penales al Millonario en esa Copa Libertadores. En septiembre de 2025 tendría su segundo ciclo en Pachuca, pero nada comparable a la primera etapa.

¡GOL DE INTER! Sobre el final del PT, el experimentado Enner Valencia anota de cabeza en el Más Monumental el 1-0 vs. River por la ida de octavos de final.



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Hasta el 17 de mayo último disputó apenas 22 compromisos y contabilizó ocho goles, varios de ellos ingresando desde el banco. Ahí es donde también se unen los respectivos momentos con Cavani, alejados del auge. Tardó casi 90 días en recuperarse de un desgarro padecido en noviembre, entre la impotencia y la ansiedad de que la Copa del Mundo se aproximaba.

Acaso, la máxima cita es otro agregado al repaso del delantero: el equipo decepcionó a los ecuatorianos, que no tuvo aportes del goleador histórico pese a ser titular en los cuatro encuentros que su seleccionado afrontó hasta ser eliminados por México en dieciseisavos de final, el 30 de junio, fecha del último partido de Valencia.

La tarde frente a Curazao, con el que Ecuador igualó sin goles, tuvo a Enner Valencia fallando varios goles que podrían haber posicionado mejor al seleccionado: tras la eliminación con México, sentenció su fin de ciclo dentro del vestuario, pero ahora llega a Boca en busca de reencontrarse. Reed Hoffmann - FR48783 AP

Que Riquelme sea la persona que confía en su último tramo de carrera, admitió, es un peso. Aunque no quiere fallarle al presidente ni a la hinchada: “Lo que ha sido Riquelme para el fútbol y ahora como dirigente, que me hable así y pueda darme una palabra de aliento, deja una responsabilidad mucho mayor y espero estar a la altura. Al hincha de Boca le digo que voy a dar todo de mí, todo lo que tengo, para poder lograr el campeonato que nos tracemos”.

Este sábado comienza el ciclo de Enner Valencia, la carta de una jerarquía indudable que Riquelme sueña con que sea la definitiva para encontrar al goleador de Boca.