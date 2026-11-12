Enorme triunfo de Italia sobre Francia: baile táctico de Mancini a Zidane, que perdió el invicto y hasta hizo cuatro cambios juntos

Francia sufrió su primera derrota con Zinedine Zidane en el banco en la derrota de este jueves ante Italia por 3-1 en Milán, y se jugará la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa el domingo contra Turquía.

En primera instancia, el gran protagonista era el elenco galo. Pero el aguerrido conjunto local se llevó puesto todo. Tras recibir un gol rápido de Michael Olise (un error de principiante de Gianluigi Donnarumma), los italianos remontaron gracias a los tantos de Pio Esposito, autor de un doblete (el segundo, de penal), y Davide Frattesi. Y algo más: Sebastiano Esposito falló un penal. Hubiera sido una goleada.

Algo quedó claro: fue una paliza táctica de Roberto Mancini, un viejo lobo de la conducción, de 61 años, frente a la jovial propuesta de Zidane y el ejército de estrellas de Francia. Salvo Kylian Mbappé, estuvieron todos.

Pio Esposito y Jeremy Jacquet, en pleno baile Luca Bruno - AP

El equipo que ahora dirige Zidane, que venía de tres victorias y un empate, quedó segundo del Grupo 1 con 10 puntos, por detrás de Italia, que tiene las mismas unidades, pero mejor diferencia de gol. Bélgica es tercera, con nueve.

Les Bleus recibirán a Turquía el domingo en Burdeos con el objetivo de lograr una de las dos plazas clasificatorias para cuartos, en un grupo en el que está todo abierto antes de la última fecha. Ese mismo día Bélgica será anfitriona de Italia.

Fue una noche para olvidar para los galos y quizás el punto de inflexión definitivo para Italia, la cuatro veces campeona mundial que se ha perdido las tres últimas ediciones del máximo torneo.

Roberto Mancini conserva la magia ALBERTO PIZZOLI - AFP

Privado de Mbappé, bajo un aguacero y sobre un césped de San Siro en muy mal estado, los galos pagaron una noche fatal de su defensa. Como hace un mes como locales, (1-1), los franceses volvieron a estrellarse contra una Nazionale en claro progreso.

Francia empezó el partido de forma perfecta con la apertura del marcador por parte de Michael Olise, tras un enorme error en la salida de balón de Gianluigi Donnarumma. Pero tanto Malo Gusto, que vivió un suplicio en la banda derecha, como la pareja de centrales Dayot Upamecano-Jérémy Jacquet, arruinaron la noche para la semifinalista mundial.

Este serio traspié supone un claro frenazo para Zidane, que fue situado al inicio de su mandato bajo el signo del juego bonito y la creatividad.

¡Ojo! Zinedine Zidane les avisa un cambio táctico a sus jugadores Roberto Ramaccia - IPA via ZUMA Press DPA

Sin embargo, tras una primera parte ampliamente controlada, con numerosas ocasiones, el juego francés se desplomó. Italia lo asfixió. Le ganó en el fútbol y, sobre todo, en el espíritu.

Sin Mbappé ni Ousmane Dembélé, lesionados, el seleccionador decidió apostar por el trío Olise-Bradley Barcola-Désiré Doué en ataque. En ausencia de las dos estrellas ofensivas, Olise no se escondió y asumió el papel de líder técnico.

Pese a su 12º gol en 30 partidos con la selección, el jugador de Bayern Múnich estuvo presente en todas las jugadas de peligro en la primera parte, tanto por la derecha como en una posición más centrada, pero no podía hacerlo todo él solo.

¡¡INSÓLITO COMO LE PEGÓ SEBASTIANO!! Esposito ejecutó el penal para Italia y la tiró A LA TRIBUNA ante Francia.



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Sin embargo, desapareció muy pronto del mapa tras el descanso, cuando empezó a perder una enorme cantidad de balones peligrosos.

La defensa hizo que todo descarrilara, para enorme alegría de los italianos, ahora líderes del grupo 1 y que sueñan con meterse en la ronda de los ocho mejores.

Inmediatamente después de que Italia anotara el 3-1, Zidane ordenó el ingreso de cuatro futbolistas al mismo tiempo para intentar revertir el resultado y evitar lo que finalmente fue su primera derrota oficial al mando de la selección francesa. Eli Junior Kroupi, Senny Mayulu, Andy Diouf y Saël Kumbedi (todos menores de 23, todo un mensaje) y salieron Bradley Barcola, Désiré Doué, Adrien Truffert y Malo Gusto.

Un grupo de “tifosi” silbó la Marsellesa al inicio de su entonación, aunque más tarde el himno de Francia concluyó con aplausos similares a los escuchados cuando se emitieron videos para recordar a Franco Baresi y Sandro Mazzola, leyendas del Calcio recientemente fallecidas.

La “Azzurra”, que contó con el respaldo en persona del piloto Andrea Kimi Antonelli, flamante campeón mundial de la Fórmula 1, buscará sellar su boleto a la fase final de la Nations League al visitar a Bélgica por la última fecha de la zona.