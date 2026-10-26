Entradas del Superclásico Boca vs. River: quiénes pueden comprar y todo lo que se sabe

El Superclásico del Torneo Clausura 2026 entre Boca Juniors y River Plate se lleva toda la atención en la programación de la fecha número 15 y, esta vez, son los hinchas del xeneize los que podrán ir a la Bombonera a alentar a su equipo porque en el Apertura el duelo fue en el Monumental y concurrieron los simpatizantes del Millonario.

Como es de público conocimiento, la institución que preside Juan Román Riquelme solo habilita el ingreso a socios a raíz de que la capacidad de su estadio no es suficiente para albergar ni siquiera a toda su masa societaria y, mucho menos, a los millones de hinchas que tiene el club.

La bombonera, lista para el Superclásico Boca

Según informó la propia entidad, los afiliados que quieren concurrir a presenciar el duelo contra River podrán adquirir su adicional en el sitio Boca Socios en diferentes días y horarios, de acuerdo a las ubicaciones.

Para las generales, los socios activos y del interior tienen disponibilidad desde este lunes a las 13 mientras que para los adherentes se habilitará el expendio el martes 27 a las 17. En el caso de las plateas, los abonados pueden confirmar su presencia hasta el sábado 31 a las 23.59 y el abono solidario está disponible hasta la apertura del estadio. Los vitalicios, en tanto, podrán reservar su platea o general desde el miércoles 28 a las 14.

Leandro Paredes, el jugador más querido por los hinchas de Boca Manuel Cortina

La previa del Superclásico

El encuentro entre Boca y River tendrá lugar el domingo 1° de noviembre a las 15 (horario argentino) en la Bombonera con árbitro a designar y se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Más allá de la trascendencia propia del partido, para ambos habrá tres puntos en juego más que importantes para sus objetivos teniendo en cuenta que será el anteúltimo encuentro de la primera instancia del Clausura y, también, que se contabilizará para la Tabla Anual.

El xeneize derrotó este domingo a Independiente 1 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y escaló al tercer puesto de la zona A con 27 puntos, la misma cantidad que Vélez, pero con peor diferencia de goles (+10 contra +8); y que Defensa y Justicia, pero con mejor dividendo (+7). Su campaña es de siete triunfos, seis empates y solo una derrota. A su vez, sigue en la cima de la Tabla Anual con 57 unidades, una más que Rosario Central.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena atraviesa un presente inmejorable porque no solo puja por ganar el Clausura y la Tabla Anual, sino que también está en semifinales de la Copa Argentina -vs. Banfield- y de la Copa Sudamericana -vs. Atlético Mineiro-. Con más de tres años de sequía, el elenco azul y oro puede ganar hasta cinco títulos en el año.

En el último Superclásico, disputado en abril de este año por el Torneo Apertura, el xeneize ganó 1 a 0 como visitante ALEJANDRO PAGNI - AFP

River, por su parte, superó este domingo a Racing 1 a 0 en el Monumental y llega en alza al choque con Boca. Para los dirigidos por Leonardo Ponzio el Superclásico tiene una transcendencia aun mayor porque necesita maquillar un año muy adverso y, también, quieren tomarse revancha de la caída en el Apertura en el Monumental 1 a 0 con un gol de Leandro Paredes de penal.

El elenco del barrio porteño de Núñez se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades gracias a siete alegrías, dos igualdades y cinco caídas mientras que en la Tabla Anual clasifica sexto con 52, a tres unidades de Vélez que es el último que está ingresando a la Copa Libertadores 2027. De momento, el Millonario se está metiendo en la Sudamericana.

Boca Juniors y River Plate se enfrentaron 266 veces a lo largo de la historia con 94 victorias para el xeneize y 88 para el Millonario. Empataron en 84 ocasiones.

Por ligas nacionales se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Los últimos cinco Superclásicos