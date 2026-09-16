Entradas para la despedida de Messi en la selección argentina: qué se sabe mientras crece la expectativa

La próxima fecha FIFA será especial para la selección argentina. Lionel Messi, quien ya anunció su retiro del seleccionado, tendrá su merecido partido de despedida ante una multitud de hinchas que se rendirán ante los pies del mejor de todos los tiempos. La albiceleste jugará el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, el 3 de octubre contra Burkina Faso en el Monumental y el 6 de octubre frente a Benín también en la cancha de River, en un encuentro que marcará el fin de la carrera del ‘10′ con la camiseta que más ama.

Por este motivo, los hinchas aguardan con ansias el anuncio de la venta de entradas que, aún a falta de la confirmación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se pondrían a la venta a fines de septiembre. De todas maneras, se espera que en los próximos días la casa madre del fútbol a nivel nacional emita un comunicado con más información sobre el expendio de tickets. Evidentemente, el compromiso ante Benín acapara todos los flashes (en los otros dos los estadios estarán al 50% de su capacidad por una sanción de la FIFA).

Messi se despedirá de la selección argentina en un amistoso frente a Benín en el estadio Monumental ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Es probable que la metodología sea similar a la del último partido en el país, que fue el 31 de marzo de este año ante Zambia, en la Bombonera, en el último amistoso antes del Mundial 2026. Aunque el estadio para la despedida de Messi es diferente y tiene, en consecuencia, distintas ubicaciones, los precios comenzarían en $100.000 más el “costo de servicio” que se informará una vez anunciado el evento.

En ese contexto, se volvería a utilizar Deportick para vender tickets para los tres amistosos. Ninguno de los tres rivales de esta fecha FIFA disputó la Copa del Mundo, por lo que no deberían representar una amenaza. Bolivia ocupa el 77° lugar del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Burkina Faso, por su parte, aparece 62°, y Benín está 93°. Al último partido, además del ‘10′, también se sumarán Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes no jugarán contra los bolivianos y los burkineses.

Deportick fue el sitio encargado de vender las entradas de los partidos de la Argentina en los últimos años

Cómo funciona Deportick

De no mediar cambios de último momento, los tickets se podrían adquirir en el sitio Deportick, que requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. Cada hincha que obtiene su entrada digital debe canjearla por una física en las boleterías de un estadio a confirmar. Es decir, no se podrá ingresar al estadio con la entrada adquirida digitalmente.

Lista de convocados

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Delanteros

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Lionel Messi (Inter Miami)