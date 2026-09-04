Enzo Maresca reveló cómo recibió Manchester City a Enzo Fernández y Noel Gallagher destacó un gesto del argentino

La llegada de Enzo Fernández a Manchester City despertó una expectativa que excedió el impacto propio de uno de los grandes movimientos del mercado europeo. A un día del partido ante Coventry City por la Premier League, Enzo Maresca reveló que varios integrantes del plantel le preguntaron durante la última semana si finalmente se concretaría la transferencia del campeón del mundo. El entrenador, que ya lo dirigió en Chelsea, lo definió como “un ganador”. Y desde otro ámbito apareció un respaldo mucho más estridente: Noel Gallagher, líder de Oasis y reconocido hincha del club, celebró que el argentino haya pedido la camiseta que perteneció a Kevin De Bruyne, con el número 17. “Eso demuestra que tiene huevos. Me encanta”, afirmó.

Maresca conoce de cerca al futbolista de 25 años. Compartieron la última etapa en Chelsea y conquistaron el Mundial de Clubes de 2025, antes de reencontrarse ahora en Manchester. Por eso, cuando en la conferencia de prensa previa al encuentro de este sábado le preguntaron por la incorporación de Fernández, el técnico italiano no necesitó demasiados rodeos para explicar qué espera de él.

El entrenador italiano pidió expresamente por la llegada de Enzo Fernández Marc Atkins - Getty Images Europe

“Conozco bastante bien a Enzo, sé lo que puede aportar al equipo. Es un ganador, tiene mentalidad ganadora, sabe cómo ganar”, sostuvo Maresca. El argentino llegó desde Chelsea en una transferencia de alrededor de 146 millones de euros, una cifra que volvió a situarlo entre las operaciones más caras de la historia del fútbol. Manchester City había avanzado por él por expreso pedido del entrenador, después de la salida de Rodri rumbo a Barcelona, y cerró una incorporación destinada a ocupar un lugar central en la reconstrucción del mediocampo.

Sin embargo, el dato más revelador de la conferencia de Maresca no estuvo relacionado con el costo del pase ni con las características futbolísticas de Fernández. El italiano expuso la expectativa que existía dentro del propio vestuario antes de que se confirmara el acuerdo. “Les puedo asegurar que en los últimos cuatro o cinco días, cuatro o cinco jugadores preguntaban si venía o no, porque lo querían con nosotros. Es muy importante que esté con nosotros y estamos 100% contentos con eso”, expresó.

"EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, CUATRO O CINGO JUGADORES PREGUNTABAN SI VENÍA O NO, PORQUE ELLOS QUERÍAN QUE ÉL ESTÉ CON NOSOTROS". Maresca no ocultó su felicidad por contar con Enzo Fernández en Manchester City y reveló como reaccionó el plantel a la llegada del argentino. pic.twitter.com/SbhCGQ6JM7 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2026

Fernández todavía no disputó un partido oficial con su nuevo club, pero su llegada ya había despertado interés entre quienes ahora serán sus compañeros. Maresca vinculó esa reacción con el carácter competitivo que le reconoce desde su experiencia en Londres: “Cuando añadís un jugador así a un grupo de ganadores, todos están contentos”.

El entrenador también despejó una de las incógnitas de cara al compromiso ante Coventry City, dirigido por Frank Lampard y recién ascendido a la Premier. Consultado sobre la condición física del mediocampista, respondió de forma contundente: “Sí, está listo”. De ese modo, Fernández quedó en condiciones de tener sus primeros minutos con el City, como local en el Etihad Stadium.

Su llegada, de todos modos, no modificará por ahora la estructura de liderazgo formal del plantel. Maresca aclaró que el argentino no integrará el grupo de capitanes, que estará compuesto por Rúben Dias, Erling Haaland, Marc Guéhi y Gianluigi Donnarumma. En Chelsea, Fernández había asumido esa responsabilidad en distintas etapas y llegó a convertirse en una de las principales referencias del vestuario.

Enzo Fernández se convirtió en el cuarto fichaje más caro de la historia

El entusiasmo por la transferencia también alcanzó a una de las voces más reconocibles entre los hinchas ciudadados. Noel Gallagher, histórico seguidor del club, habló sobre el argentino en Talksport: “Enzo es exactamente el jugador que necesitamos”, afirmó el músico. Luego explicó qué rasgo lo seduce especialmente. “Queríamos un jugador similar a Roy Keane, no por ponerlo a su nivel, pero que se le plante a los rivales”.

Gallagher insistió en esa búsqueda de personalidad dentro del mediocampo. “Quiero eso en City, porque Phil [Foden] no va a hacerlo, Elliott Anderson no va a hacerlo”, señaló. Su elogio más llamativo, sin embargo, apareció cuando reparó en una decisión que Fernández tomó apenas llegó a Manchester.

El argentino eligió utilizar el número 17, el dorsal que había pertenecido a Kevin De Bruyne, uno de los grandes símbolos de la etapa más exitosa del City. “Me gustó que pida la camiseta de Kevin, porque te garantizo que no se la iban a ofrecer”, sostuvo entre risas. Y completó: “Eso demuestra que tiene huevos. Me encanta”.

Enzo Fernández con la número 17 en Manchester City, igual que Kevin De Bruyne @mancity

Ahora llegará el momento de trasladar esa expectativa al campo. Maresca ya conoce lo que Fernández puede ofrecer y sus nuevos compañeros, según reveló el propio entrenador, esperaban su desembarco incluso antes de que el acuerdo fuera oficial. Gallagher, desde la tribuna más célebre de Manchester City, encontró además un símbolo en ese número 17. La presentación quedó atrás. Ante Coventry City puede empezar la etapa futbolística.