Es oficial: días de los amistosos de la selección argentina vs. Bolivia, Burkina Faso y Benín

La selección argentina, tras ser subcampeón en el Mundial 2026, continuará su agenda de partidos del año en la penúltima fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales para la cual la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) programó tres amistosos como local que tendrán un tinte especial porque se despedirá Lionel Messi.

El elenco dirigido por Lionel Scaloni recibirá el miércoles 30 de septiembre a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y, después, se mudará al Monumental para ser anfitrión de Burkina Faso el sábado 3 de octubre y de Benín el martes 6. El horario de cada uno de los juegos todavía no fue confirmado, pero serán por la noche.

Cronograma de amistosos de la selección argentina

Vs. Bolivia - Miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Vs. Burkina Faso - Sábado 3 de octubre en el estadio Monumental.

Vs. Benín - Martes 6 de octubre en el estadio Monumental.

De los tres rivales, el único con el que la Argentina tiene antecedentes es el conjunto boliviano, con el que comparte la Confederación Sudamericana e Fútbol (Conmebol) y, en consiguiente, un sinfín de torneos. Solo en la era de Lionel Scaloni, lo enfrentó cinco veces y le ganó siempre: 2-1 en La Paz por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022; 4-1 en Cuiabá por la Copa América 2021; 3-0 en Buenos Aires por las mismas eliminatorias; 3-0 nuevamente en la altura, ya camino al Mundial 2026, y 6-0 en la revancha en 2024.

Será la primera actuación del equipo nacional después del segundo puesto en la Copa del Mundo. También, es la penúltima citación de Scaloni antes de que venza su contrato y la primera reunión del equipo luego de que Messi anunció su retiro del mismo. De hecho, el astro argentino se incorporará al plantel para jugar vs. Benín el último amistoso en la que será su despedida oficial.

Además de Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso también estarán a disposición solo para el último encuentro, por lo que se rumorea con que ambos también seguirían el camino de Messi. Nicolás Otamendi, otro de los que oficializó que no sigue en el combinado nacional, podría sumarse al plantel con los citados del plano local para, también, tener su ‘último baile’.

Con respecto al resto de los convocados para jugar ante los bolivianos, los burkineses y los benineses, hay algunas sorpresas. De los que jugaron la última Copa del Mundo no aparecen Marcos Senesi ni los suspendidos por los incidentes en la final ante España: Leandro Paredes (10 partidos), Nahuel Molina (7) y Thiago Almada (1). La buena noticia es que estos tres encuentros serán tenidos en cuenta por la FIFA en el recuento de las sanciones. Sin embargo, la AFA anunció que en los próximos días se darán a conocer los citados del plano local, y ahí podrían figurar Paredes y Almada además de Otamendi y Gonzalo Montiel.

¿Se retira de la selección? Rodrigo De Paul solo estará vs. Benín y crecen los rumores de que se despedirá de la Argentina Aníbal Greco - La Nación

En contrapartida, hay ocho futbolistas que por cuestiones físicas o futbolísticas no fueron tenidos en cuenta para la última Copa del Mundo que ahora sí recibieron el llamado. Los mismos son: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Juan Foyth, Gianluca Prestianni, Román Vega y Santiago Castro. De ellos, únicamente Balerdi había sido citado, pero fue desafectado antes del comienzo del certamen y reemplazado por Senesi.

Lista de convocados de la selección argentina

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Delanteros

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Lionel Messi (Inter Miami)

Lionel Messi fue convocado para el último amistoso de la selección el 6 de octubre en el Monumental (Foto: Instagram @afaseleccion)

En cuanto al calendario de la FIFA, la última fecha para amistosos internacionales será del 9 al 17 de noviembre. Ya en 2027 la Argentina volverá a competir en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, en el que será uno de los coanfitriones de los partidos inaugurales junto a Uruguay y Paraguay en un torneo que luego se mudará a España, Portugal y Marruecos.

Aunque ya está clasificada al campeonato, es muy probable que dispute igual el torneo para no quedarse sin actividad. Teniendo en cuenta que tres de las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya tienen su pasaje a la cita ecuménica, resta conocerse cómo será el formato de juego y las plazas que dispondrá la región para el resto de los equipos.

El 2028, en tanto, será año de Copa América para la Argentina en una sede a definir, con Estados Unidos, otra vez, como principal candidato más allá de que por rotación de países anfitriones le tocaría a Ecuador. Y también con selecciones invitadas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).