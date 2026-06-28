Escándalo en Corea del Sur tras salida del Mundial: renunció el entrenador y el presidente ordenó investigar

Un triunfo y dos derrotas dinamitaron la ilusión mundialista de Corea del Sur, eliminada a las primeras del Mundial 2026, sin siquiera conseguir una plaza entre los mejores terceros. La floja campaña de los surcoreanos eyectó de su cargo a Hong Myung-bo, que este domingo presentó su renuncia como seleccionador, después de que el excapitán de la selección, de 57 años, fracasara una vez más como titular del banquillo nacional. Ya había sido el DT en el Mundial de Brasil 2014 y allí su equipo tampoco pudo superar la etapa de grupos.

Corea del Sur dejó el Mundial sumido en una profunda confusión luego de un debut con triunfo ante la República Checa (2-1), a lo que siguieron sendas derrotas contra México (0-1) y Sudáfrica (0-1), una campaña que desató duras críticas incluso del presidente del país, Lee Jae Myung .

En Corea del Sur la decepción es tan grande que el mandatario Lee Jae Myung pidió disculpas a la nación y se sumó en cierta forma a la oleada de críticas contra el técnico, al aludir a “gente incompetente” en el liderazgo en el equipo.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, no dudó en cuestionar al DT de la selección Ahn Young-joon - AP

“Como expresidente honorario de un club de fútbol profesional y miembro de corazón de los Red Devils, no sólo siento sorpresa, sino una enorme confusión ante este inesperado resultado”, dijo Lee Jaw Myung en un extenso comunicado, en el que criticó la estructura y gestión de la selección nacional y el nombramiento de Myung -bo.

“Una vez más, ha quedado demostrado que las decisiones de personal lo son todo. Cuando la lealtad y el faccionalismo se valoran por encima de la competencia, y se nombran personas incompetentes para puestos de liderazgo, el resultado es prácticamente inevitable”, manifestó el presidente.

“Ofrezco sinceras disculpas al pueblo por la profunda decepción causada por esta absurda situación. Actuaremos con rapidez para reformar la administración deportiva y garantizar que esto no vuelva a ocurrir”, puntualizó el mandatario.

La selección surcoreana sufrió dos derrotas en su paso por la Copa del Mundo, suficiente para quedar al margen (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) YURI CORTEZ - AFP

Para Hong, era su segunda etapa al frente de la selección nacional. Corea del Sur es asistente frecuente a los Mundiales, con 11 participaciones consecutivas, pero esta vez estuvo muy lejos del techo alcanzado cuando fue coanfitrión de la cita máxima, en 2002, junto a Japón, y alcanzó las semifinales.

“Aunque abandono la selección nacional, no estoy dejando de lado el fútbol corea no", dijo Hong a los periodistas en México, según la agencia de noticias Yonhap. “Apoyaré a la selección desde lo más profundo de mi corazón y espero que el equipo vuelva a ser confiado y querido por el pueblo”, agregó el DT, que ya era profundamente impopular entre los seguidores y la prensa antes del fracaso en Norteamérica 2026.

Son Heung-min, la estrella surcoreana que entró demasiado tarde en el Mundial (AP Photo/Matias Delacroix) Matias Delacroix - AP

Una de las mayores críticas hacia el entrenador es que dejó fuera de los titulares al veterano capitán Son Heung-min para el partido contra Sudáfrica, en el que solo necesitaban un empate para avanzar, pero la apuesta salió mal. Son, que cumplirá 34 años el mes que viene, disputó su último Mundial y ya había insinuado que podría retirarse del fútbol internacional.