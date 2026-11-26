Fue una escena, al menos, extraña y que desató un escándalo en el partido entre Al Jazira y Gol Gohar, en Abu Dabi, por la AFC Champions League Two. El empate 1-1 entre estos dos equipos resultó apenas un detalle, porque lo que se quedó con todas las miradas fue lo que sucedió con el árbitro Hanna Hattab, que lucía desorientado en el campo de juego y tuvo que ser reemplazado en el entretiempo: integrantes del equipo visitante lo acusaban de esta ebrio.

Si bien es real que el árbitro sirio sorprendió con algunos fallos extraños y fuera de contexto, lo que terminó de generar más asombro fue que a los 32 minutos del primer tiempo, tras una falta sobre Ali Asghar Ashouri en la mitad de la cancha, Hattab frenó el juego y esperó unos segundos antes de decidir qué sancionar. Lo más increíble es que caminó primero hacia la zona en la que estaba el futbolista tirado por la infracción, se detuvo en la marcha y cambió de dirección para llamar al arquero de Al Jazira, Ersin Destanoglu, y lo amonestó, a pesar de que el guardavallas estuvo lejos de la jugada.

Hakem maça sarhoş çıktı, Türk futbolcuya kart gösterdi.



Asya Şampiyonlar Ligi II'nin bir maçında hakemin sarhoş maça çıkması nedeniyle 2. yarıda hakem değiştiridli.



Suriye'li hakem Hanna Hattab çok kötü durumdaydı ve sarhoş olduğu anlaşıldı. Sahada şaşkın şaşkın dolaşırken orta… pic.twitter.com/fAdtOPl4YS — RUSEN || Press (@RusenPress) November 25, 2026

Frente a ese escena, los medios locales aseguran que Mehdi Rahmati, el entrenador del Gol Gohar, se indignó con el árbitro y habría gritado en el medio del partido: “¡Está borracho!”. Según el medio local Varzesh3, Rahmati estaba desatado y dijo al salir del campo del juego: “El árbitro de este partido se encuentra en un estado anormal. Ya hemos informado de esta situación a la AFC y comunicamos que no volveremos al campo de juego ni disputaremos el segundo tiempo”.

En medio de las quejas generalizadas, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) intervino y decidió que lo reemplazaran en el entretiempo por el cuarto árbitro, Ammar Abo Alo. Después, Heydar Afsari, dirigente del club iraní,Gol Gohar, redobló: “El árbitro del encuentro contra Al Jazira no estaba en condiciones normales, e incluso los jugadores del Al Jazira nos dijeron lo mismo”.

Incluso, dio detalles acerca del accionar del Hattab y que hasta anotó mal a los jugadores que fueron amonestados. “El número 77 del Al Jazira, João Milson, debería haber sido expulsado tras su segunda falta, pero el árbitro anotó la tarjeta a nombre del arquero del equipo rival”.

Y agregó: “El club informó inmediatamente a los responsables del partido y advirtió de que no jugaríamos si la situación seguía igual. El árbitro fue sustituido después de que informáramos de ello a la AFC”.

Más allá de las acusaciones, algunos usuarios revelaron que lo que sucedió con Hattab no habría estado relacionado con el consumo de alcohol, sino que estaba desorientado y con un comportamiento errático. “El árbitro sirio Hanna Hattab es inocente de la acusación de dirigir el partido estando ebrio. Hanna Hattab es un joven sirio trabajador que vive en Brasil y es considerado uno de los árbitros de élite de Asia. Siempre viaja15 horas para dirigir los partidos, y a veces puede ser más. Merece todo el reconocimiento y el respeto.. Lo que le ocurrió fue consecuencia de una bajada del nivel de azúcar en sangre, que le hizo perder la concentración y el conocimiento. Se sometió a un examen médico después del partido y no estaba ebrio, como se ha difundido”, publicó el periodista Isa Saeed.

El posteo del periodista Saeed

Además, el árbitro realizó un posteo en Facebook en el que eligió no dar detalles de lo que ocurrió, aunque sí aclaró que está a disposición de las autoridades cuando lo soliciten: “Lamentablemente no estoy acostumbrado a esto, pero el que es inteligente entiende con una señal. Voy a esperar la comunicación oficial y la postura oficial de la Federación Árabe Siria de Fútbol, como así también me voy a comunicar con las personas y autoridades responsables de mí, tanto a nivel local como en el exterior, antes de emitir un comunicado oficial en el que aclare con total transparencia y claridad todos los detalles y los hechos relacionados con lo que ocurrió en el partido en el que representé a mi país y a mi federación en la AFC Champions League 2″.

Y cerró: “Y para terminar, quiero remarcar que la vida familiar y personal no es responsabilidad de los demás, ni es un juego en manos de ustedes. La religión, la razón y la moral no aceptan que se vulnere la privacidad de las personas ni que se las difame. Además, confirmo que me reservo el pleno derecho de tomar todas las medidas legales y judiciales contra cualquiera que haya publicado, declarado o contribuido a insultarme y difamarme, sea cual sea su cargo o condición, ya sea una persona, una institución o una entidad deportiva. Gracias a todos. El bien viene de ustedes, y el mal les vuelve a ellos”.