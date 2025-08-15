Escándalo en Quilmes: Aldo Duscher renunció como DT, quiso volver a dirigir una práctica y discutió con el presidente

El club Quilmes vivió una jornada agitada que terminó con la confirmación de que el ciclo de Aldo Pedro Duscher como DT del equipo se terminó de manera definitiva.

Apenas 24 horas después de haber presentado su renuncia como director técnico, el exfutbolista se presentó en el entrenamiento con la intención de dirigir la práctica, una situación que derivó en un fuerte cruce con el presidente Mateo Magadán y luego en la confirmación de su salida.

Según pudo reconstruir este diario, el ex entrenador de la Selección Sub 20 de Paraguay llegó temprano al predio y pidió a los utileros la indumentaria del club. Sin embargo, la sesión ya estaba a cargo de la dupla interina compuesta por Néstor Frediani y Ricardo Vendakis, designada tras su renuncia del miércoles.

Al enterarse de la presencia del DT, Magadán acudió al lugar y se produjo una acalorada discusión en la que, según testigos, habrían volado algunas trompadas. Sin embargo, otras fuentes negaron el contacto físico entre los protagonistas.

Aldo Duscher apenas dirigió 7 partidos a Quilmes

Duscher aseguró que contaba con el respaldo del plantel para continuar, pero el presidente rechazó esa posibilidad. Algunas versiones indicaron que se realizó una votación interna entre los jugadores para definir la situación, con mayoría en contra de su continuidad. No obstante, otras fuentes desmintieron que ese procedimiento se hubiera llevado a cabo.

El conflicto también tendrá una derivación contractual: el entrenador considera que fue despedido y reclama el pago hasta el último día de su vínculo.

Por la noche, el presidente del Cervecero habló en TyC Sports, y expresó: “Duscher venía a despedirse del plantel. Lógicamente, él tenía algún tipo de intención de revertir la decisión que había tomado ayer y nosotros (la Comisión Directiva, el mánager y la Secretaría de Fútbol) teníamos la postura de que esa decisión era irreversible. A partir de ahí, él intentó torcer la decisión nuestra, que era la decisión que había tomado ayer. Simplemente pasó a despedirse del plantel y no mucho más que eso".

Madagán desmintió que haya habido una votación dentro del plantel sobre la continuidad de Duscher. Y luego señaló: "Escuché que se dijo que hubo agresiones físicas, lo cual no pasó. Hubo una discusión normal, tal vez un malentendido por la decisión que había tomado ayer. Él se arrepintió y el club tenía que seguir funcionando".

Después fue Duscher el que habló en declaraciones a Olé: “Empiezo así: ja, ja, ja, ja. Es insólito lo que inventan algunos dirigentes. Me da gracia todo esto. Es una lástima, por el club y por la gente, que es divina. Fue todo al revés de lo que les contaron a los periodistas. Volví a ir al club porque soy un profesional, fui a saludar al plantel. El club está muy politizado, algunos se preocupan por sacar noticias falsas”.

Un ciclo breve y turbulento

Duscher asumió hace apenas siete partidos, en los que obtuvo dos victorias (ante Arsenal y Atlanta), dos empates, incluidos un 0 a 0 ante All Boys y San Lorenzo (por Copa Argentina, donde cayó 4-3 por penales y quedó eliminado en 16avos. de final) y tres derrotas, las sufridas contra Colegiales, Deportivo Madryn y Racing de Córdoba.

Su salida se produjo tras la derrota en Córdoba, con un equipo que está lejos de los puestos de Reducido y amenazado por la zona de descenso; en este momento está apenas cinco puntos por arriba de Alvarado, uno de los que estaría perdiendo la categoría.

La dirigencia deberá definir rápidamente a su reemplazante de cara al próximo compromiso, el sábado ante Los Andes, en un duelo directo por la permanencia.

Otra salida escandalosa

Duscher venía de una experiencia muy mala. En enero pasado fue despedido de la selección Sub 20 de Paraguay, después de dirigir a la juvenil Albirroja apenas dos partidos.

Aldo Pedro Duscher fuie despedido del Sub 20 de Paraguay en enero, en el medio del Sudamericano APF - David Quiroga

En pleno Sudamericano, disputado en Venezuela, el equipo guaraní venció 2-1 a Parú en el estreno y sufrió luego una durísima caída por 6-0 contra Uruguay. Aún complicado, todavía tenía chances de seguir en carrera en el grupo A del certamen juvenil.

Pero, tras la goleada sufrida ante la Celeste en el Metropolitano de Lara, el entrenador rosarino discutió de manera vehemente con la prensa. Y horas después se conoció que fue despedido.

Durante una charla con el programa Cardinal Deportivo, de la señal ABC, el entrenador fue consultado por la responsabilidad del cuerpo técnico en el 0-6 sufrido por la Albirroja. “Hay de todo todo, pero el primer responsable soy yo”, aceptó, además de considerar que a la selección guaraní “la faltó ritmo de competición”, a causa de la poca cantidad de encuentros amistosos de preparación que sí tuvieron otros equipos. “Las consecuencias se pagan”, dijo al respecto.

La discusión con los periodistas comenzó a levantar temperatura. “No sé si ustedes (los periodistas) quieren que le vaya bien a la selección”, disparó Duscher. “¿Usted cree que nos gusta que a Paraguay le vaya mal?”, le preguntó uno de los entrevistadores. “Este es el momento que más les gusta. A ustedes les gusta el quilombo, yo entiendo. Y eso vende más que lo bueno”, fue la respuesta del DT, que insistió: “Yo sé que les gusta a ustedes cuando ven sangre”.