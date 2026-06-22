Escocia vs. Brasil, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Escocia y Brasil se enfrentan este miércoles en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026. Ambos países buscan la clasificación a 16vos de final que no lograron asegurar en la segunda jornada. El encuentro está programado para las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, con televisación de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El ejército de Tartán está tercero en la tabla de posiciones de su zona con tres puntos, producto de una victoria por 1 a 0 ante Haití con un gol de John McGinn y una derrota por el mismo resultado frente a Marruecos por un tanto de Ismael Saibari. La Verdeamarela, por su parte, lidera el Grupo C con cuatro unidades tras el empate 1 a 1 con los africanos y la goleada 3 a 0 frente a los centroamericanos.

Escocia quiere dar el golpe ante Brasil para asegurarse un lugar en los 16vos de final ADAM HUNGER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 27 de marzo de 2011, en el marco de un amistoso internacional. En aquella oportunidad, en un encuentro disputado en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra, Brasil se quedó con la victoria por 2 a 0 con un doblete de Neymar Jr. A lo largo de la historia de los Mundiales se cruzaron cuatro veces y en tres ganaron los sudamericanos (4 a 1 en España 1982, 1 a 0 en Italia 1990 y 2 a 1 en Francia 1998), mientras que en la restante, en Alemania 1974, igualaron 0 a 0.

Escocia vs. Brasil: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026.

Día : Miércoles 24 de junio.

: Miércoles 24 de junio. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos.

: Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos. Árbitro: César Ramos (México).

Escocia vs. Brasil: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Brasil corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.42 contra los 8.70 que se repagan por un hipotético triunfo de Escocia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.40.