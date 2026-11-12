Escocia vs. North Macedonia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Escocia y North Macedonia correspondiente al grupo B1 de la Liga de Naciones se disputará este viernes 13 de noviembre a las 16.45 h en el estadio Barclays Hampden, ubicado en la ciudad de Glasgow.

El presente de ambos seleccionados

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir sus actuaciones recientes tras haber caído en sus presentaciones previas. Escocia viene de perder ante Eslovenia por 2-1, mientras que North Macedonia sufrió una derrota por 3-0 frente a Suiza.

Números de cara al partido

El duelo en Glasgow será determinante para las aspiraciones de ambos equipos dentro del grupo B1. Con la presión de mejorar el rendimiento exhibido en la última fecha, tanto Escocia como North Macedonia buscarán sumar puntos fundamentales que les permitan escalar posiciones en la tabla del certamen.

Lo que está en juego

El resultado final del encuentro en el Barclays Hampden será clave para definir las posiciones en la parte baja y media del grupo B1, impactando directamente en las posibilidades de cada selección de cara a las jornadas restantes de la competencia.