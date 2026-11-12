Saltar al contenido principal
LA NACION

Eslovaquia vs. Islas Feroe por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Eslovaquia recibe a Islas Feroe en la jornada 5 del grupo C3 de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Eslovaquia vs. Islas Feroe por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
Eslovaquia vs. Islas Feroe por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Eslovaquia y Islas Feroe, correspondiente al grupo C3 de la Liga de Naciones, se disputará este viernes 13 de noviembre a las 16.45 h en el estadio Košická futbalová aréna (KFA), ubicado en la ciudad de Košice.

El presente de los protagonistas

Eslovaquia llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber derrotado a Moldavia por 4-0 en su última presentación. Por su parte, Islas Feroe viene de igualar 2-2 ante Kazajistán, buscando en esta jornada mejorar su rendimiento en la fase de grupos.

Estadísticas y antecedentes

Ambos seleccionados llegan con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes: mientras que el local mostró una gran contundencia ofensiva en su última victoria, la visita llega con la necesidad de ajustar su esquema defensivo tras haber concedido dos goles en su choque anterior ante Kazajistán.

Lo que está en juego

Para Eslovaquia, el objetivo es mantener la inercia positiva y escalar posiciones dentro del grupo C3 para consolidar su camino en el certamen. En tanto, Islas Feroe buscará dar el golpe fuera de casa para sumar puntos fundamentales que les permitan ganar terreno en la tabla de posiciones.

LA NACION
Liga de las NacionesSelección de EslovaquiaFútbol InternacionalFútbol exteriorUEFAEslovaquiaServicios Fútbol
Más leídas de Fútbol
  1. Cuándo juega Boca por la Copa Argentina 2026
    1

    Cuándo juega Boca por la Copa Argentina 2026

  2. Sepp Blatter destrozó a Infantino, propuso denunciarlo ante el TAS y hasta opinó sobre su salud
    2

    Joseph Blatter lanzó durísimas críticas contra Infantino: “Quizás habría que enviarlo a un psiquiátrico”

  3. Vojvoda volvió al club brasileño que lo hizo ídolo y puso una condición: trabajará gratis
    3

    Tras la pesadilla en Racing, Vojvoda volvió al club que lo hizo ídolo: sin sueldo y con tres partidos para un objetivo

  4. La pregunta que surge en medio de la colecta por Jesús de Miguel: "¿El donante anónimo? Es un futbolista muy famoso"
    4

    Sigue la campaña solidaria por Jesús de Miguel: “¿El donante anónimo? Es un futbolista muy famoso”