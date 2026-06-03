Eslovenia vs. Chipre, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este jueves 4 de junio a las 13.00 h en el Stadion Stozice, ubicado en la ciudad de Ljubljana.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan a este compromiso con el ánimo en alza tras haber obtenido resultados positivos en sus presentaciones previas. Eslovenia viene de conseguir una victoria ajustada por 3-2 frente a Montenegro, mientras que Chipre arriba a este duelo tras imponerse también por 3-2 ante Moldavia.

Números que anticipan el duelo

El antecedente inmediato de ambos elencos refleja una paridad en su capacidad ofensiva, habiendo marcado tres goles en sus últimos respectivos encuentros. Este choque servirá como banco de pruebas para evaluar el rendimiento de los equipos en esta fecha internacional.

Lo que está en juego

Este partido amistoso representa una oportunidad clave para que tanto Eslovenia como Chipre continúen consolidando sus respectivos esquemas tácticos y mantengan la confianza ganadora de cara a los desafíos oficiales que marca el calendario de la temporada 2025.