Eslovenia vs. Suiza, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Eslovenia y Suiza por la quinta jornada del grupo B1 de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Eslovenia y Suiza, correspondiente al grupo B1 de la Liga de Naciones, se disputará este viernes 13 de noviembre a las 16.45 h en el estadio Ljudski vrt de la ciudad de Maribor.
El momento de los equipos
Ambos seleccionados llegan en un estado de forma positivo a este compromiso. Eslovenia arriba tras haber logrado una victoria por 2-1 frente a Escocia en su última presentación. Por su parte, Suiza llega con la confianza alta luego de imponerse ante North Macedonia con un contundente 3-0.
Números que anticipan el duelo
El enfrentamiento presenta un choque de rachas positivas, dado que tanto el local como el visitante lograron sumar de a tres en sus compromisos previos dentro del certamen. La capacidad del estadio Ljudski vrt será el escenario donde buscarán confirmar su buen presente en esta quinta fecha de la competencia.
Lo que está en juego
Con la disputa de esta quinta jornada del grupo B1, los puntos en juego resultan fundamentales para las aspiraciones de ambos equipos de cara a la recta final de la fase de grupos. Una victoria es crucial para consolidar sus posiciones y mantenerse en la pelea por el liderazgo de la zona.
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