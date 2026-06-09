España le ganó a Perú en un partido amistoso que tuvo golazos y bloopers, y ya piensa en el Mundial

La selección de España le ganó 3 a 1 a Perú este lunes en la ciudad de Puebla, México, a una semana de su debut en el Mundial 2026. Se trató del último amistoso antes de la competencia internacional, en el que el entrenador Luis de la Fuente probó el equipo con mayoría de titulares, aunque alternó con algunos suplentes para darles rodaje.

El cruce estuvo marcado por una serie de golazos, pero también algunos bloopers. El primer tanto ocurrió en el arranque del partido, en el minuto 1: Pau Cubarsí salteó líneas y le entregó la pelota a Mikel Oyarzábal, que recibió casi en el último tercio de la cancha y, tras adelantarse unos metros, sacó un potente remate cruzado que terminó en el ángulo superior izquierdo de Pedro Gallese.

¡GOLAZO DE ARRANQUE! Gran remate de Mikel Oyarzabal para el 1-0 de España contra Perú antes de los 2 minutos del Amistoso.



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De esta manera, la selección española ganó confianza en los primeros minutos y, para el resto del partido, jugó con mayor tranquilidad: dominó el juego y se dio el espacio para mover la pelota con paciencia.

En esa línea fue que llegó la amplitud del marcador a los 31 minutos del encuentro. Las conexiones entre Rodri, Fabián y Pedri en el mediocampo facilitó la llegada de la pelota a los delanteros. Así fue que Ferrán Torres desbordó tras un pase filtrado y, al entrar al área, sacó un centro rasante que el futbolista de Barcelona llegó a rematar.

ASÍ JUEGA ESPAÑA: gran jugada colectiva, asistencia de Ferran y gol de Pedri para el 2-0 ante Perú en el Amistoso.



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Ya en el segundo tiempo, España siguió moviendo la pelota y se agigantó en la tenencia y el control del juego.

Perú quiso imitar a la selección europea con las salidas desde el arco, pero terminó cometiendo un error forzado: a los 52 minutos, y ante una muy intensa presión de los dirigidos por De la Fuente, los futbolistas sudamericanos intentaron salir jugando, sin reventarla, pero, tras un mal pase, el balón cayó en poder de Rodri, que habilitó a Pino y, para cerrar una jugada fatídica, Pedro Gallese la terminó empujando hacia adentro.

Después de un flojo centro de Pino, que parecía quedar servido para una intercepción del arquero, Gallese quiso desviar la pelota hacia el córner, pero le pifió y la pelota terminó adentro del arquero. Con el tercer gol, España goleaba y gustaba.

ERROR EN LA SALIDA Y GOL EN CONTRA DE PEDRO GALLESE: así llegó el 3-0 de España frente a Perú en Puebla.



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Apenas unos minutos más tarde, la selección peruana se pudo redimir y consiguió un tanto para el descuento con un golazo. El delantero Jairo Vélez picó hacia el espacio entre Eric García y Marc Cucurella y con un solo toque se metió adentro del área. Allí, sacó un remate furibundo al ángulo que David Raya -arquero que entró en el entretiempo en el lugar de Unai Simón- no pudo contener.

¡GOLAZO DE PERÚ! Gran definición de Vélez para marcar el 1-3 ante España. ¿Podría haber hecho algo más la defensa de la Furia Roja?



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El jueves, en el marco de su anteúltimo amistoso previo al Mundial, España igualó 1 a 1 ante Irak, en un partido en el que combinó titulares y suplentes y en el que Ferrán Torres abrió el marcador. Luego, unos minutos después, Merchas Doski emparejó el encuentro.

En la Copa del Mundo, la selección europea integrará el grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Además, es un potencial rival de la selección argentina para los 16avos, ya que, en caso de que uno clasifique primero de su zona y el otro segundo, se cruzarían.

El problema con el himno y la canción argentina

Antes del inicio del amistoso, los jugadores de España fueron protagonistas de un momento insólito en Puebla. Cuando los jugadores estaban cantando su himno quedaron sorprendidos porque el sonidista puso la versión extendida y algunos de ellos intercambiaron risas.

🇪🇸 MOMENTO CURIOSO CON EL HIMNO DE ESPAÑA EN PUEBLA



😳 Miradas cómplices y risas que no pudieron ser aguantadas por los jugadores en la previa al duelo vs. Perú



🎶 ¿Qué sucedió? La organización puso la versión extendida y el plantel no lo esperaba



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Un blooper similar ocurrió el sábado durante el partido de la selección argentina ante Honduras, cuando, en lugar de reproducir el himno, el sonidista puso El Bombón Asesino, emblemática canción de la banda de cumbia Los Palmeras.

A su vez, este lunes en el partido de España también hubo una aparición argentina: a los 60 minutos, cuando la selección europea estaba realizando una serie de cambios, comenzó a sonar en los parlantes del estadio una canción de Nene Malo, un grupo de cumbia nacional.