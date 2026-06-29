España sufre por las lesiones y trata de cuidar el ánimo golpeado de Lamine Yamal

Dos miembros de seguridad de la selección española tuvieron que acompañar a Lamine Yamal cuando salió de la concentración. Detrás de él se desplegaba una estela de hinchas que querían una foto. Hasta tuvieron que empujar a alguno para que no se acerque demasiado. No sólo es una estrella. Es “la” estrella. Parece haber quedado como la única carta de desequilibrio de su equipo en el Mundial. Y ni siquiera cumplió 19 años todavía.

Luis De la Fuente lo tiene claro. No es fácil llevar esa carga. La salida buscaba despejar la mente de un chico que estaba golpeado después de un duelo con Uruguay que dejó bajas dolorosas. Olvidarse de todo por un rato puede ser la diferencia en el estado de ánimo entre tanta presión. Pero la popularidad incluso en las calles de Chattanooga, Tennesse, se empecinó en devolverlo a esa realidad.

Lamine Yamal no pudo completar los 90 minutos de un partido todavía y sufrió mucho la intensidad de la selección de Uruguay Natacha Pisarenko - AP

La relación de Yamal con Nico Williams es muy estrecha. Se trata de su mejor amigo en el fútbol. La frustración por la lesión del atacante de Athletic Bilbao golpeó a todo el plantel, pero especialmente al joven astro de Barcelona. “Lesión de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad”, se escribió en un escueto parte médico oficial. Nada que ver con lo que sí expuso Nico Williams en redes sociales. “Es uno de los peores días de mi vida”, se lamentó, además de culpar a Nicolás de la Cruz por la violenta infracción que podría haber puesto punto final a su actuación mundialista.

El próximo jueves, en Los Angeles, y ante Austria, la selección española, campeona de Europa y una de las favoritas a levantar la Copa del Mundo, pondrá a prueba su salud emocional. El post partido con los uruguayos dejó demasiadas secuelas. “Un partido muy físico, por momentos rozando lo violento”, escribió Juan Irigoyen en El País.

🇪🇸 LAMINE YAMAL, todo un ÍDOLO en ESTADOS UNIDOS.



🛡️ Tuvo que salir escoltado en el día libre de la selección.#JUGONES pic.twitter.com/BSPcBisrSY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 29, 2026

Porque también fue muy serio lo de Yeremi Pino, el wing de Crystal Palace, en la Premier League. Sufrió un esguince en la clavícula. Los estudios mostaron que no se trata de una rotura, pero su condición también es crítica. “Ha sido una heroicidad lo que ha hecho”, describió De la Fuente respecto de la actitud de Pino de finalizar el encuentro cuando ya no tenía cambios ante Uruguay.

El otro jugador que se mueve naturalmente por los extremos es Víctor Muñoz. El jugador de Osasuna llegó al Mundial con una lesión y en las prácticas en los Estados Unidos se resintió. Tampoco está disponible todavía.

España vs Arabia

Con ese panorama, la alternativa es llevar a Alex Baena a una banda. Pero todo el peso recae sobre Lamine Yamal. Porque hay que recordar que tampoco está al ciento por ciento de su rendimiento físico. Apenas se acaba de recuperar de una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Una rotura muscular seria que quedó peligrosamente muy cerca del tendón. Estuvo a punto de perderse el Mundial.

De hecho entró nada más que 20 minutos en el empate sin goles con Cabo Verde. Luego fue titular, jugó un tiempo y metió un gol en el 4-0 ante Arabia Saudita, pero fue reemplazado por Ferrán Torres en la segunda mitad. Recién en el tercer partido, el 1-0 ante Uruguay, De la Fuente se animó a dejarlo un poco más: jugó 75 minutos.

Su presencia es determinante. Cuando toma la pelota nadie genera tanta preocupación. Porque España tiene mucho control. Su mediocampo sabe cómo trasladar y preservar el balón. Pero le cuesta mucho generar peligro... cuando no está Lamine. Es el líder del desequilibrio. El que desacomoda estructuras defensivas. Cuando no está en la cancha se nota mucho. Las evidencias son abrumadoras.

Maxi Araujo intenta detener a Lamine Yamal como sea; es el jugador más desequilibrante de España Eduardo Verdugo - AP

La gran incógnita es saber si podrá soportar los 90 minutos ante Austria. Justamente en la etapa del torneo en la que, además, si hay empate hay que correr otros 30 minutos extra.

España ganó su grupo con relativa comodidad, pero al mismo tiempo siente que no le sobran demasiados recursos en la ofensiva. Hay muchos lesionados, especialmente en el sector del ataque. Y aunque parezca injusto, ahora todo depende de Lamine Yamal.