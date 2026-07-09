España vs. Bélgica, por el Mundial 2026: cuándo se juega el partido

Este viernes, España y Bélgica se enfrentan en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro, que comienza a las 16 (horario argentino), se disputa en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo ibérico avanzó de ronda tras derrotar a Portugal por la mínima diferencia con un gol agónico de Mikel Merino, que había ingresado seis minutos antes, a los 90′. Los pronósticos lo posicionan como el gran candidato junto a Francia y, hasta el momento, casi no mostró fallas. De hecho, es el único seleccionado entre todos los que siguen en carrera por el título que aún no recibió goles. En contrapartida, anotó nueve y solo no pudo convertir en el debut ante Cabo Verde, que terminó en un sorpresivo empate 0 a 0.

Los Diablos Rojos, por su parte, dejaron en el camino al último anfitrión que quedaba en pie, Estados Unidos, al que golearon 4 a 1 con un doblete de Charles De Ketelaere y sendas anotaciones de Hans Vanaken y Romelu Lukaku (Malik Tillman, de tiro libre, empató transitoriamente para los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino). Mantiene viva la ilusión de ganar un Mundial por primera vez en el que posiblemente sea el último baile de varios integrantes de la mejor camada de la historia belga (Lukaku, Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois, entre otros).

Romelu Lukaku, uno de los exponentes de la vieja guardia belga, cerró la goleada ante Estados Unidos JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

España vs. Bélgica: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Mundial 2026.

Día : Viernes 10 de julio.

: Viernes 10 de julio. Hora : 16 (Horario argentino).

: 16 (Horario argentino). Estadio : SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.

: SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos. Árbitro : Michael Oliver (Inglaterra).

: Michael Oliver (Inglaterra). TV : TyC Sports y DSports.

: TyC Sports y DSports. Streaming : Paramount+.

: Paramount+. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este viernes, Luis De La Fuente, DT de España, tiene a todos los futbolistas disponibles. Nico Williams ya se encuentra en plenitud física después de varios días apartado por la fuerte infracción que le provocó Nicolás De la Cruz en el último partido de la etapa de grupos, y Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, los centrales titulares, volvieron a entrenarse con normalidad tras trabajar apartados en el entrenamiento del miércoles para regular esfuerzos.

Nico Williams ya está disponible, pero sería suplente en el encuentro ante Bélgica de este viernes FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por el lado de Bélgica, el entrenador Rudi García tiene dos bajas confirmadas: Amadou Onana y Zeno Debast. El compañero de Emiliano ‘Dibu’ Martínez en Aston Villa sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en los octavos de final ante Estados Unidos y el defensor de Sporting Lisboa tiene una lesión muscular en los isquiotibiales y tampoco estará disponible.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, España corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a las semifinales, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.66 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Bélgica. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.03.