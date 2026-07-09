España vs. Bélgica por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo de la jornada 6 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre España y Bélgica, correspondiente a la jornada 6 del Mundial 2026, se disputará este viernes 10 de julio a las 16.00 h en el estadio Los Angeles Stadium, ubicado en Inglewood, California.
El momento de los equipos
España llega a este compromiso tras haber conseguido una victoria importante ante Portugal por 1-0. Por su parte, Bélgica arriba con confianza tras superar a EEUU por un contundente 4-1 en su presentación anterior.
Números que anticipan el duelo
Ambos seleccionados llegan en un momento de forma positivo, habiendo logrado triunfos en sus respectivos enfrentamientos previos. El desempeño goleador de Bélgica en su último partido destaca como uno de los factores a seguir frente a una España que demostró solidez defensiva al mantener su arco en cero ante el conjunto portugués.
Lo que está en juego
El resultado de este encuentro es vital para las aspiraciones de ambos equipos en la sexta jornada del certamen, buscando consolidar su posición en la tabla y avanzar con paso firme en esta edición de la Copa del Mundo.
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