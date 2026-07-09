Franco Armani se va de River: continuaría su carrera en Atlético Nacional

El arquero de River Plate Franco Armani tendría todo acordado para continuar su carrera como futbolista de Atlético Nacional de Colombia. El futbolista habría decidido cursar el último tramo de su carrera en el equipo colombiano a casi 10 años de su partida, y desde el club millonario no pondría objeciones para su salida.

La institución de Núñez estaría planeando realizar una importante despedida para el arquero argentino más ganador de la historia, luego de aceptar la recisión de su contrato que se extendía hasta diciembre de este año.

Alejado de su mejor nivel y azotado por una serie de lesiones que interrumpieron su continuidad en el arco de River, Armani había perdido el puesto tras la irrupción de Santiago Beltrán, quien con apenas 21 años se ganó la titularidad a base de buenas actuaciones durante el último torneo local y en Copa Sudamericana.

La decisión de Armani de no continuar vistiendo los colores del mato sagrado llega en un momento de reordenamiento interno en River.

En las últimas semanas, el presidente del club, Stefano Di Carlo, había comunicado que al menos 15 jugadores serían desafectados del plantel profesional con la intención de recortar gastos presupuestarios, achicar el plantel y fortalecer los sectores que el entrenador, Chacho Coudet, consideraba que estaban más débiles de cara a las competiciones en el segundo semestre.

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