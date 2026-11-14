España vs. Inglaterra por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre España e Inglaterra, correspondiente al grupo A3 de la Liga de Naciones, se llevará a cabo este domingo 15 de noviembre a las 16.45 h en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El presente de los seleccionados

Ambos combinados llegan en un momento positivo tras sus compromisos previos. España afronta este duelo tras haber logrado una victoria por 2-0 frente a la República Checa, consolidando su funcionamiento colectivo. Por su parte, Inglaterra arriba a Madrid con el envión anímico que significó su reciente triunfo por 2-1 ante Croacia.

Números a tener en cuenta

El desempeño reciente de ambos equipos refleja una alta competitividad en esta edición del torneo. Los antecedentes inmediatos muestran que los dos conjuntos llegan tras sumar de a tres, lo que promete un enfrentamiento dinámico en el Riyadh Air Metropolitano. La eficacia ofensiva mostrada en la última jornada será un factor clave a observar en el desarrollo del juego.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento es determinante para definir las posiciones finales del grupo A3. Con la etapa de grupos llegando a su conclusión, tanto España como Inglaterra buscan cerrar su participación en la Liga de Naciones con una victoria que les permita escalar posiciones y reafirmar su jerarquía en el escenario continental.