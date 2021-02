Oscar Ruggeri: "Marcelo Gallardo está para irse"

Oscar Ruggeri dijo que el entrenador millonario "está para irse" Crédito: Captura TV

10 de febrero de 2021 • 15:13

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, analizó la última conferencia de prensa del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, y consideró que el DT millonario "está para irse" del club de Nuñez.

"¿Qué pasa si no están alineados con lo que quieren (los dirigentes)? ¿Se va? ¿Qué pensás si dice 'dónde estamos y hacia dónde vamos'? Y si no sabe dónde estamos y no le responden hacia dónde vamos, ¿qué pasa? ¿Sigue igual?", reflexionó Ruggeri.

"Él sigue el camino. Está llamando a uno, está llamando al otro, y después, quiere ver qué pasa. ¿Qué pasa si a esa persona a la que va dirigido (el mensaje), le dice: mirá, la situación es esta, no te vamos a poder acompañar con todo lo que estás haciendo y pidiendo?", agregó.

Por otra parte, el "Cabezón" considera que Gallardo se juntó con Enzo Francescoli y Rodolfo D'Onofrio, y que ellos le deben haber dado "una mala noticia". Consultado por el conductor del programa Sebastián Vignolo sobre cuál sería esa novedad inconveniente, el exfutbolista respondió: "La mala noticia es que falta guita, que no se pueden traer refuerzos de los importantes. (...) Para mí tuvieron una charla. Ahora, se lo está diciendo a la gente".

Entre las incorporaciones que la CD no estaría en condiciones de traer al club de Nuñez, el exentrenador citó al defensor argentino de Gremio, Walter Kannemann. "Tiene un contrato bastante difícil. Yo, igual, Gallardo, lo llamo, si le gusta", señaló.

Además, Ruggeri indicó que River ya no cuenta con futbolistas suplentes de jerarquía que marquen una diferencia dentro del campo de juego, y que eso lo inquieta al DT millonario: "(Gallardo) Quiere darse vuelta, y cuando no le encuentra la forma al partido, ver caras como las de (Ignacio) Scocco, (Lucas) Pratto, Juanfer (Quintero). Todos esos chicos que tenía en el banco, los agarraba y les daban vuelta el partido", concluyó.