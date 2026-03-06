Paulo Dybala fue operado de una rodilla y estará al menos 45 días inactivo: se pierde la Finalissima

La noticia llegó desde Italia y encendió una señal de alerta en el entorno de la selección argentina. Paulo Dybala fue operado de la rodilla izquierda tras detectarse una rotura longitudinal completa del menisco externo y permanecerá fuera de las canchas cerca de 45 días. El tiempo de recuperación lo deja, por ahora, fuera de la Finalissima ante España y abre interrogantes sobre su preparación a pocos meses del Mundial 2026.

La intervención se realizó este viernes en Roma luego de que el cordobés abandonara el entrenamiento del jueves por un fuerte dolor en la rodilla. En un primer momento, el club italiano informó que se trataba de una fatiga muscular, aunque los estudios posteriores confirmaron una lesión meniscal que obligó a pasar por el quirófano.

El plazo estimado de recuperación es de un mes y medio. Ese período implica que el delantero argentino se perderá al menos siete partidos de la Serie A y la serie de octavos de final de la Europa League frente a Bologna. En un calendario cargado y decisivo para Roma, la ausencia del atacante representa un golpe deportivo para el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini.

El argentino hace seis partidos no suma minutos: cuatro por lesión y en dos unicamente fue al banco FILIPPO MONTEFORTE - AFP

El impacto también alcanza a la selección argentina. El tiempo de inactividad deja descartada la presencia de Dybala en la Finalissima ante España, el encuentro que enfrentará a los campeones de América y de Europa y que la organización prevé disputar en las próximas semanas. Aun con la guerra en Medio Oriente, la UEFA confirmó la fecha para el 27 de marzo. La recuperación lo ubica fuera de ese compromiso internacional.

La situación también condiciona su preparación para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Si se cumplen los plazos médicos, Dybala volvería a la competencia con escaso margen antes del torneo. En ese escenario, el delantero llegaría con poco ritmo futbolístico a la mayor cita del calendario internacional. Muy parecido a lo que pasó en Qatar 2022, pero hoy con más jugadores compitiendo en esos puestos.

El cordobés, campeón del mundo, ya había atravesado varios contratiempos físicos durante la temporada. Hasta ahora disputó 22 partidos esta temporada, con tres goles y cuatro asistencias. Además, acumuló varias ausencias por problemas físicos, una situación que le hizo perder continuidad en el equipo romano.

Paulo Dybala con el médico luego de ser operado con éxito

En el plano personal, el delantero atraviesa días muy distintos. Hace pocos días nació Gia, su primera hija junto con Oriana Sabatini, un acontecimiento que modificó la rutina familiar en medio del proceso de recuperación. El período de rehabilitación lo obligará a permanecer fuera de las canchas, aunque también le permitirá acompañar de cerca los primeros días de la niña.

Mientras Roma intenta sostener su lugar en la pelea por los puestos de Champions League, la recuperación de Dybala abre un nuevo capítulo en el tramo final de su temporada. A los 32 años y con contrato que finaliza al término de la campaña —y rumores de llamados para venir a jugar a Boca—, el atacante afronta semanas decisivas tanto para su futuro en el club italiano como para su lugar en la selección argentina en el camino hacia el Mundial, que hoy parece lejano ya.