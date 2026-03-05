Cristian Lema apuntó contra Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca tras anunciar su retiro

Luego de anunciar su retiro del fútbol a los 35 años, Cristian Lema lanzó duras críticas contra la gestión de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca Juniors. Aunque consideró su experiencia en el Xeneize como “única”, admitió que su último tiempo en el club apresuró el final de su carrera.

“Mi último tiempo en Boca quizás aceleró mi decisión. La tomé antes de diciembre y hoy estamos en otra etapa de la vida. Tal vez uno no está preparado, es saber el momento de cambiar. No fue algo físico. La cabeza cuando dice hasta acá, no tiene sentido seguir”, aseguró el exdefensor en diálogo con Locos por la Redonda, donde contó que optó por priorizar a su familia y radicarse definitivamente en Puerto Madryn.

Lema jugó en Boca desde principios de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, cuando finalizó su contrato y decidió retirarse del fútbol. Su último partido fue el 27 de octubre de 2024 ante Deportivo Riestra, bajo la conducción de Fernando Gago, encuentro en el que sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo.

Tras una larga recuperación, volvió a estar disponible recién en marzo de 2025. Aunque ocupó un lugar en el banco de suplentes durante el tramo final del ciclo de Gago y en el posterior interinato de Mariano Herrón, no volvió a sumar minutos en cancha. Con la llegada de Miguel Ángel Russo en mayo de 2025, el defensor quedó marginado del plantel y fue excluido de la lista para el Mundial de Clubes.

“Se va Fernando, agarra un interinato Herrón, que dijo que me necesitaba, y eso a un jugador le da un plus, te motiva. Yo ahí estaba bien, tenía dolor, pero lo soportaba. Ahí viene Miguel y yo me di cuenta que vino con su pensamiento, no sé si con una orden, no lo pregunté. Yo me di cuenta que arrancaba desde abajo desde su consideración o la de alguien. Es complicado el mundo Boca por eso. Fue muy notorio. Lo mismo le pasó a Marcos (Rojo), que lo tuvo y lo llevó al Mundial de Clubes, pero no lo hizo jugar. No estoy diciendo que tiene que jugar o no, pero sí respetar al que estuvo desde el primer día entrenando”, explicó.

Consultado sobre su experiencia en el Xeneize, el exdefensor calificó la relación con la dirigencia como “nula”, cuestionando el manejo diario y la dificultad de “salir bien” de la institución.

“Es complicado, al estar adentro se nota más. Te lo hacen sentir todos los días. Tenés que ser muy precavido en un montón de cosas, se habla demasiado. Se habla 22 horas de Boca y un poco de los demás. Y mayormente mal, porque parece que es lo que vende. No está bien hace un tiempo, desde que el presidente (Juan Román Riquelme) tomó, no ha podido ganar. Yo cumplí un sueño, como él dijo el día que me presentó, para mí era un sueño. Había tenido oportunidades antes, tomé otras decisiones, me fui afuera y demás, pero no me arrepiento de nada, más allá de cómo terminó. Hubiera elegido hoy lo mismo, era algo que yo quería”.

Chiquito Romero, Marcos Rojo, Cristian Lema y Toms Belmonte, en la primera fila camino a un entrenamiento de Boca

Y precisó sobre su relación con Riquelme: “Era la que tienen todos, nula. No tenés relación con él. Lo ves, sí. Hablás si él quiere hablar porque, si no, no hablás. Va muy poco a los entrenamientos, básicamente nada te diría. Va en momentos específicos, en alguna derrota dura o un mal momento, no es que está en el día a día. Habla con ciertos jugadores, puede ser con los referentes o alguno que él quiera. Después no mucho más”.

Lema, en ese sentido, contó cómo pasó sus últimos tiempos en el Xeneize. Sobre su frustrada salida en el mercado de pases previo y el manejo de los tiempos por parte del Consejo de Fútbol, el exdefensor relató:

“En junio del año pasado pedí que me dejaran salir porque me quedaban seis meses de contrato y no tenía sentido que siguiera. No les servía a ellos ni a mí. Se lo dije a Russo, que me agradeció que yo fuera a hablar porque en ese momento nadie hablaba, nadie te decía nada. Él habló después, me dijeron que sí y ellos lógicamente intentaron sacar un préstamo o algo para el club, pero tampoco fue que habían hecho una compra por mí. Se manejan de una forma que ellos creen que les favorece. El último día que cerraba el libro de pases, me dijeron que si tenía un club, que me vaya. Entonces yo me río y les digo a dónde quieren que me vaya, si los clubes que yo tenía ya se habían reforzado. Los clubes tienen un tiempo determinado para esperarte”.

En cuanto a la complejidad de las negociaciones en el club, Lema fue tajante: “Es muy difícil salir bien de Boca, siempre el malo parece ser el jugador. Yo no voy a hablar por los que tuve como compañeros, pero es difícil poder llegar a un acuerdo bien o que las favorezca a las dos partes. En ese momento, para ellos y para mí lo mejor era que me vaya. No les servía pagarle seis meses a un jugador para estar entrenando porque yo ya no iba a jugar. Era lo más lógico. Yo se los había comunicado antes del Mundial de Clubes que no quería viajar".

Y concluyó: “El día que llegó el técnico (Russo) o a los días se los comuniqué, por cosas que yo veía, por el trato y porque ya estaba. Pasaron días, ellos viajaron, volvieron y me comunicaron. Si no hubiera pasado eso, a lo mejor la decisión hubiera sido otra, seguiría jugando, pero no lo sé. Más allá de eso, fue una experiencia única”.