Estadio inusual, requisa y arbitraje polémico: todo lo que se vivió en la victoria de Países Bajos ante Uzbekistán

Faltan tres días para el inicio del Mundial 2026, pero todavía se siguen disputando partidos amistosos en los cuales cada equipo ultima detalles de la preparación. Algunas selecciones se despiden de su gente en sus países, pero otros lo hacen en las ciudades en las que tendrán su base para la Copa del Mundo. En este contexto, Países Bajos derrotó 2 a 1 a Uzbekistán, en Nueva York, en un duelo con muchas particularidades: lo hicieron en un pequeño estadio para 5000 espectadores, con una sorpresiva requisa hecha a la delegación uzbeca, seguridad en sectores externos a la cancha y una jueza con fallos polémicos. Además, con la baja de último momento que sufrió el equipo neerlandés, que ya tiene un reemplazo.

Por el agobiante calor de Nueva York, el partido se iba a disputar en dividido en dos tiempos de 35 minutos. Eso fue un pedido de Ronald Koeman, entrenador de Países Bajos. Sin embargo, no sucedió y se jugaron las dos mitades de 45 minutos reglamentarios. El Icahn Stadium, de la Randalls Island ubicada al noroeste de Manhattan, se preparaba para recibir este duelo entre dos selecciones mundialistas, pero el entorno no pertenecía a la circunstancia: una cancha con una pista de atletismo a su alrededor, un alambrado con una media sombra, que del otro lado cuenta con un talud en el que se observaban policías, árboles y un camino costero con el Río Harlem de fondo.

El Icahn Stadium, en Nueva York, el llamativo escenario en el que jugaron Países Bajos ante Uzbekistán @OnsOranje

En la previa del partido, la primera advertencia se dio en el arribo de Uzbekistán al escenario. Y ahí la sorpresa para los protagonistas del partido. Cuando la delegación empezó a bajarse del micro, seguridad privada y policía de Nueva York se presentó para revisar uno por uno a los integrantes y también todos sus equipajes. Lo hicieron con perros y escáners de seguridad portátiles, por lo que el ingreso se demoró varios minutos y hasta se vio a jugadores levantar los brazos para ser escaneados.

Del otro lado, la triste novedad de que Jurrien Timber, defensor de Arsenal, se perderá el Mundial por no haberse recuperado de una lesión en la ingle, según informó la federación neerlandesa. El central ya tiene reemplazante. El DT Ronald Koeman eligió a Lutsharel Geertruida, futbolista de Sunderland.

Una vez que comenzó el duelo, durante los primeros minutos de la primera parte no hubo tanta acción. Todo se vivía como un verdadero partido amistoso por el ritmo en el que los dos equipos se presentaban en la cancha. A los 26 minutos se dio el cooling break (pausa de rehidratación), que estará presente en los partidos del Mundial, y a los los 31, llegó la primera novedad.

🇺🇿 Uzbekistan national football team members underwent security checks with sniffer dogs upon arrival in New York ahead of a friendly against the Netherlands pic.twitter.com/kreDD9xRsq — Anadolu English (@anadoluagency) June 8, 2026

Jakhongir Urozov derribó a Crysencio Summerville adentro del área, una acción con mucho riesgo teniendo en cuenta que se trataba de un encuentro de preparación. La jueza principal del partido, Alyssa Pennington, no dudó y cobró penal. Cody Gakpo se hizo cargo de la ejecución, cruzó su remate de derecha, el arquero Utkir Yusupov no pudo retenerla y el atacante convirtió el 1 a 0.

¿Otra baja?

Para la segunda etapa los equipos comenzaron con variantes y una llamada de atención fue la salida del arquero titular de Países Bajos Bart Verbruggen, con una molestia. El de Brighton se lesionó solo, en una acción ofensiva del rival y debió entrar el cuerpo médico. En su lugar ingresó Mark Flekken. Cuando se jugaban 24 minutos, el juez de línea le anuló el segundo gol a la selección neerlandesa. Brian Brobbey convertía, pero estaba en clara posición adelantada.

A los 37, llegó una jugada muy controversial. Tras un pelotazo largo desde la defensa uzbeka, Dostonbek Khamdamov la quiso controlar. Tras una falla de Guus Til en el cálculo de la trayectoria del balón, cuando el defensor se acomodó, el balón dio en el brazo y terminó ampliando el volumen. El partido siguió, pero enseguida la jueza del partido Alyssa Pennington fue advertida por el VAR. ¿Penal? En las imágenes se observaba que el toque del defensor neerlandés era sobre la línea del área grande, por lo que debía cobrar penal. Sin embargo, la colegiada decidió cobrar tiro libre y expulsar a Til por último recurso. Pareció un error de la jueza, ya que la jugada pedía tiro penal y sin sanción disciplinaria, porque no había intención de tocar el balón con la mano y, además, el delantero de Uzbekistán no tenía controlada la pelota. El tiro libre, finalmente, se ejecutó a cualquier parte.

Lo mejor del partido

Uzbekistán, dirigida por el italiano Fabio Cannavaro, igual se mantuvo en la búsqueda de la igualdad. Y estuvo cerca de llevarse un premio. Tras varios rebotes y cuando se jugaban 46 minutos, Igor Sergeev controló y definió contra un palo para empatar el partido 1 a 1. Pero a la tarde todavía le faltaba más. En la última pelota parada para los europeos, Abdukodir Khusanov le dio un leve agarrón a Jan Paul van Hecke y Pennington cobró penal sin dudar (otra sanción polémica). Cody Gakpo convirtió su segundo gol y estableció el 2 a 1, que iba a ser definitivo.

A partir de ahora, las dos selecciones se preparan para el inicio del Mundial. Países Bajos, que estará en el grupo F, debutará ante Japón el próximo 14 de junio; luego jugará ante Suecia (20/6) y cerrará la zona ante Túnez (25/6). Por su parte, Uzbekistán, en el grupo K, se presentará ante Colombia (17/6); luego frente a Portugal (23/6) y en la última fecha de la etapa inicial será contra República Democrática de Congo (27/6).