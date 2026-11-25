El domingo 20 de diciembre, cuatro años después de su retiro, Carlos Tevez tendrá su merecido partido despedida en la Bombonera, el estadio en el que dio sus primeros pasos como profesional y donde probablemente haya sido más feliz. Será un encuentro repleto de leyendas y ex-compañeros, con varios protagonistas de fuste ya confirmados como. Los precios de las entradas ya fueron anunciados y la venta se dividirá en dos etapas.

El valor de los tickets comienza en $130.000 para las ubicaciones generales y llegan hasta los US$1.023 en el caso de los palcos. Las plateas altas tienen un costo de al menos $200.000, las medias inician en $300.000 y las bajas inician en $380.000. En todos los casos se suma un 15% por el cargo de servicio de la web apache.fantixtickets.com, el sitio exclusivo para adquirir boletos.

La web oficial a través de la cual se venden las entradas para el partido despedida de Tevez apache.fantixtickets

Este miércoles 25 de noviembre al mediodía se habilitó la Preventa Exclusiva BBVA Mastercard, la cual durará hasta el jueves a la medianoche, aunque con un límite de siete mil tickets. La venta general recién llegará el viernes 27, también a las 12, aunque desde la organización advirtieron que esto está sujeto a la disponibilidad de stock, donde cada usuario puede adquirir hasta un máximo de cuatro entradas.

Los tickets, que se envían por mail, son transferibles, a otra persona, toda una particularidad al compararlo con el sistema habitual del fútbol argentino.

Precios de las entradas para la despedida de Tevez

Generales: desde $130.000

Platea Alta: desde $200.000

Platea Media: desde $300.000

Torres: desde $300.000

Platea Baja: desde $380.000

Palcos: desde US$1.023

Varios futbolistas y ex-futbolistas ya fueron confirmados a través del Instagram oficial del partido despedida de Tevez (@adiosapacheoficial): Sergio ‘Kun’ Agüero, Martín Palermo, Río Ferdinand, Gianluigi Buffon y Leandro Paredes. Además, el propio ‘Carlitos’ confirmó la presencia de Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca con el que el ‘Apache’ compartió más de 30 partidos entre el xeneize y la selección argentina, y nada menos que de Lionel Messi.

Por otro lado, el propio Tevez reveló su interés por convencer a varias estrellas internacionales: Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Edwin van der Sar, Nemanja Vidić, Arturo Vidal y Patrice Evra, entre otros. También hay una lista nacional que todavía no fue anunciada, que estaría conformada por nombres de la talla de Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso y Diego Cagna.

Cristiano Ronaldo podría estar en la despedida de Carlos Tevez; el 'Apache' afirmó que quiere invitarlo Hassan Ammar - AFP

“Es mi último partido, lo celebro en la Bombonera. Juega Boca contra mis mejores amigos”, afirmó el homenajeado en una distendida entrevista con Ferdinand. “Asegúrense de sintonizar. 20 de diciembre. Bombonera. Celebrando la carrera de Carlos Tevez. Y con todos estos jugadores: Messi, Riquelme, Quizás [Paul] Scholes... todos van a querer estar”, anticipó el ex-defensor inglés en aquella charla, dejando la puerta abierta para la presencia del histórico mediocampista británico que brilló en Manchester United.