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La quinta fecha de la Fase de Liga se cierra este miércoles con nueve partidos; se presentan PSG, Atlético de Madrid, Barcelona, Inter y Liverpool, entre otros
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La quinta fecha de la Fase de Liga de la Champions League 2026-2027 concluye este miércoles 25 de noviembre con nueve partidos, varios de ellos determinantes para el futuro de los equipos. Todos los encuentros se pueden seguir en vivo a través de canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.
Los encuentros del máximo certamen por equipos del Viejo Continente se transmiten en vivo por televisión a través de Fox Sports y diferentes señales de ESPN; canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
La jornada comienza con dos encuentros a las 14.45 (hora argentina): Sabah de Azerbaiyán vs. Barcelona y Slavia de República Checa vs. Villarreal.
El resto de los encuentros son a las 17 y sobresalen el Atlético de Madrid de Diego Simeone vs. Viking de Noruega; PSG vs. Roma; la visita del Liverpool de Alexis MacAllister a Brujas; Inter vs. Stuttgart; Sporting Lisboa vs. el Manchester United de Mauricio Pochettino; y Lille vs. Bayer Múnich.
Partidos de este miércoles 25 de noviembre en la Champions League
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- 14.45: Sabah vs. Barcelona (Fox Sports y Disney+ Premium).
- 14.45: Slavia vs. Villarreal (ESPN 2 y Disney+ Premium).
- 17: Sporting Lisboa vs. Manchester United (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).
- 17: Inter vs. Stuttgart (ESPN 4 y Disney+ Premium).
- 17: Lille vs. Bayern Múnich (ESPN 3 y Disney+ Premium).
- 17: Brujas vs. Liverpool (Fox Sports y Disney+ Premium).
- 17: Shaktar vs. Fenerbahce (Canal 117 de Flow y Disney+ Premium).
- 17: Atlético de Madrid vs. Viking (ESPN y Disney+ Premium).
- 17: PSG vs. Roma (ESPN 2 y Disney+ Premium).
Tabla de campeones de la UEFA Champions League
- Real Madrid (España) - 15
- Milán (Italia) - 7
- Liverpool (Inglaterra) / Bayern Munich (Alemania) - 6
- Barcelona (España) - 5
- Ajax (Países Bajos) - 4
- Manchester United (Inglaterra) / Inter (Italia) - 3
- Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest (Inglaterra) / PSG (Francia) - 2
- Celtic (Escocia) / Hamburgo (Alemania) / Steaua Bucarest (Rumania) / Olympique Marsella (Francia) / Borussia Dortmund (Alemania) / Feyenoord (Países Bajos) / Aston Villa (Inglaterra) / PSV Eindhoven (Países Bajos) / Estrella Roja (Serbia) / Manchester City (Inglaterra) - 1
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