Estudiantes Caseros venció por 3-1 a Temperley como visitante en la Primera Nacional

Estudiantes Caseros venció por 3-1 a Temperley como visitante, en un partido de la jornada 32 de la Primera Nacional. Para Temperley el gol fue marcado por Adrián Arregui (a los 13 minutos). Para Estudiantes Caseros los goles fueron marcados por Jorge Correa (a los 5, 63 minutos) y Santiago Briñone (a los 21 minutos).

En la próxima fecha, Estudiantes Caseros se medirá con Colón, mientras que Temperley tendrá como rival a Defensores Unidos.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.