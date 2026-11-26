MONTEVIDEO.- “Lo imposible lo hicimos posible”. Se dice que unos 35.000 hinchas de Estudiantes van a caminar las calles de Montevideo. Por mar, por aire, por tierra. Se dice, también, que unos 10.000 van a estar dando vueltas, sin entradas. El León llegó anoche, rodeado de una multitud. La Copa Libertadores, prevista para este sábado, desde las 17, con Palmeiras, ya respira en el pequeño gran país.

Entre miles de fanáticos, Federico D’Elia. El actor, tal vez el hincha más famoso, por esas cosas del destino presenta su obra El jefe del jefe, del 26 al 29 en el Teatro Movie, acá nomás. A menos de tres kilómetros del Centenario. “Estudiantes tiene esta cosa especial, que entramos siempre en la discusión de si es grande, si es chico, si es esto, si es aquello. Y a mí me importa muy poco si somos grandes o chicos, pero sí me importa mucho el club. Es un club que quiero mucho y me parece que Estudiantes tiene una identidad. Tenemos muy marcada esa identidad, desde lo futbolístico y también desde lo institucional y social. Con los años y el paso del tiempo es una de las cosas que más me enorgullece del club, la conciencia social que tiene, el estar no solo pendiente de lo que pasa con el fútbol”, asume.

🎞️ ¡Cine! Una familia de costumbres que busca otra vez la Gloria Eterna: Estudiantes va por la quinta en el Centenario con ADN Pincha, con los de ayer, con los de hoy, con los de siempre.



📽️ ¡Capítulo 1 de una producción especial de CONMEBOL Libertadores! pic.twitter.com/hpitBSKYXz — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 25, 2026

Deja la obra, el teatro, se quita la máscara de actor y se deja llevar por su pasión. “Y lo que pasa con el fútbol en Estudiantes es mágico. La verdad que algunos pibes están mal acostumbrados, hinchas de Estudiantes queriendo ganar títulos todo el tiempo. Estudiantes sale campeón cada tanto, cada 20 años, 15 años. Ahora hay tantos campeonatos, tantos, que podés salir campeón cada 5 minutos. Y de esos ganó muchos, también. Y después, lo que le pasa con la Copa Libertadores: ahí sí hay un fenómeno muy especial que lo llaman mística, que lo llaman como lo llamen, pero que ocurre. No sé bien qué es: ocurre”, explica D’Elía.

El actor amplía el concepto un poco más, mientras los hinchas siguen llegando. “Estudiantes juega la Copa Libertadores y en contadísimas excepciones hizo algún papelón. Por papelón quiero decir tal vez no pasar de fase. Siempre rinde en la Copa, aunque no tenga buenos equipos y hasta ocurren hechos particulares de dar vuelta partidos que vos decís: ‘No lo va a poder dar vuelta’. Y el último ejemplo fue ganarle a Flamengo, que hoy por hoy cuando uno ve los planteles que tiene cada uno, era casi imposible. Y ahora toca una final, casi en la misma situación. La diferencia para mí está en que es una final, es un partido...”, avisa.

Un viaje a la ilusión 🤞🇦🇹 pic.twitter.com/zvy8Ba7R3i — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 25, 2026

La delegación platense, cómplice del hincha más representativo, llegó anoche en un vuelo chárter y se hospedó en el hotel Hilton Garden Inn, ubicado en el barrio de Buceo, uno de los sectores de mayor actividad financiera y comercial. Un monumental cuatro estrellas, con acceso directo al Montevideo Shopping y a metros del World Trade Center.

El conjunto dirigido por Alexander Medina continuará con la puesta a punto en el predio Montevideo City Football Academy, el complejo deportivo utilizado por Montevideo City Torque (forma parte del City Football Group, el mismo dueño de Manchester City), donde realizará los últimos ensayos antes de la cita máxima.

Federico D'Elía, actor y símbolo de Estudiantes Fabián Marelli - LA NACION

Estudiantes ganó seis títulos en menos de tres años. Exactamente, pasaron 2 años, 10 meses y 30 días (1065 días en total) entre el primer trofeo de esta racha y el sexto. La Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025, Trofeo de Campeones 2025 y la reciente Supercopa Argentina.

“Hay algo en Estudiantes que generalmente termina sucediendo y más cuando se logran los objetivos deportivos o se está cerca de lograrlos. Siendo hoy el fútbol tan profesional como es, vos ves en la esencia de los planteles, esté quien esté, cierta cosa de amateurismo. Hay algo ahí de ese sentido de pertenencia y todo eso que los pone en un lugar de amigos que se juntaron a jugar y que quieren ganar. Yo veo muchos equipos que tienen equipazos, qué sé yo, Flamengo, como te decía antes, por ejemplo, y no tienen eso. En Estudiantes parecen pibes que están jugando por el honor del barrio”, se entusiasma.

Pulgar arriba de Guido Carrillo, al aterrizar en Montevideo EITAN ABRAMOVICH - AFP

La Cancillería de este lado del charco está atenta a ciertos detalles. Por ejemplo, hizo una publicación de los elementos que no estarán permitidos en los accesos al estadio. De acuerdo con las disposiciones de seguridad de la Conmebol, no se podrá ingresar con botellas, latas, envases de bebidas, pirotecnia, bombas de humo, láser, papel picado ni rollos de papel.

Las banderas y pancartas deberán respetar las dimensiones autorizadas por la organización. Además, se recomienda concurrir con pocas pertenencias, ya que los bolsos serán revisados durante los controles. Las autoridades uruguayas también podrán realizar controles de alcoholemia en los accesos e impedir el ingreso de personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes. Y atención: Cancillería recordó que rigen las normas contra los cantos racistas y los actos discriminatorios contempladas en los reglamentos de la AUF, la Conmebol y la FIFA.

La gente de Estudiantes, pura pasión Captura

María de la Paz se dedica al mundo de la tecnología. De unos 60 años, no puede creer tanto alboroto: vive a unas diez cuadras del Centenario. “Ni con el Papa vivimos esto. ¡Una locura! Está todo cortado, todo vallado, ¿cuándo juegan?“, pregunta, despistada en una ciudad habitualmente relajada.

La gente, mientras, canta esa canción que la llena de orgullo. “A los jugadores les quiero decir, acá tienen que dejar la vida. Acá en Estudiantes hay que laburar, como nos enseñó Zubeldía”, apuntan.

Federico D’Elía es Gabriel y Diego Peretti es Cristian en la obra. El hincha N°1 hace cuentas: no sabe si va a verlo en vivo o por TV. El drama es el horario. Sin embargo, tiene algo más por decir el recordado Mario Santos, el estratega de Los Simuladores en la charla con LA NACION. “No se le caen los anillos cuando tiene que defender, sabe cuál es su realidad casi siempre, nunca se creyó más de lo que es. Sabe que tiene que pelear para ganar. Ese es el diferencial”, avisa. Será una batalla ideológica: Estudiantes la juega con su Biblia bajo el brazo. Del lado del corazón.