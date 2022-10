Estudiantes de Buenos Aires - Chaco For Ever, Primera Nacional: el partido de la jornada 38

Estudiantes de Buenos Aires y Chaco For Ever se miden este sábado a las 18:10 en el estadio Ciudad de Caseros, en un partido de la fecha 38 de la Primera Nacional.

En el torneo, Estudiantes de Buenos Aires viene de ganar ante All Boys por 2-0 mientras que Chaco For Ever viene de ganar ante San Martín de San Juan por 2-1.

Estudiantes de Buenos Aires suma 57 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Chaco For Ever tiene 55 unidades.

