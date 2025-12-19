Estudiantes de La Plata apeló al TAS por las sanciones que recibió tras el “espaldazo”

A través de un comunicado oficial, Estudiantes de La Plata informó que presentó una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra la sanción económica impuesta al club y la suspensión aplicada a su presidente, Juan Sebastián Verón, en una decisión que expone un firme posicionamiento dirigencial.

En el texto difundido públicamente que replica la agencia Noticias Argentinas, la Comisión Directiva explicó que ese hecho representa un paso clave dentro de su estrategia de defensa, al tratarse del máximo órgano arbitral del deporte a nivel internacional. La institución considera que las sanciones aplicadas “resultan desproporcionadas” y decidió llevar el conflicto a una instancia superior, convencida de que cuenta con fundamentos suficientes para revertir o atenuar las penalidades.

“En el día de hoy (el club) presentó la apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra la sanción económica impuesta a la institución y la suspensión aplicada a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón”, expresa, en una descripción que refuerza la centralidad del reclamo y la figura del actual titular del club, ídolo histórico y referente institucional.

Asimismo, Estudiantes recordó que también apeló la sanción aplicada al futbolista Santiago Núñez, en este caso ante la instancia del Tribunal de Disciplina de la AFA. De esta manera, el club agotó los mecanismos disponibles dentro del ámbito local, antes de avanzar en escenarios internacionales, dejando en claro que seguirá cada paso reglamentario previsto.

Desde la dirigencia albirroja remarcaron que la defensa no se limita a casos individuales, sino que responde a una visión integral de protección de los intereses institucionales. En ese sentido, el comunicado subraya que la Comisión Directiva “continuará impulsando todas las acciones que correspondan en defensa de los intereses del club y de sus integrantes”, una definición que marca el tono político del mensaje.

Además del plano legal, el club busca enviar una señal clara hacia el plantel y a sus socios e hinchas. En el cierre del texto, Estudiantes reafirma su respaldo absoluto al presidente Verón, al capitán Núñez y “a todo el plantel profesional”, destacando la importancia de la unidad interna en un momento sensible, en vísperas de la definición del Trofeo de Campeones, ante Platense, el sábado en San Nicolás, en un duelo entre los equipos que ganaron el Apertura y el Clausura, los dos torneos de la temporada de primera división.

Con esta postura, podría pensarse, Estudiantes eleva el conflicto a una dimensión mayor al involucrar al TAS y deja en evidencia su decisión de no aceptar pasivamente el vendaval de sanciones, por parte de la AFA, que considera injustas. Mientras se aguardan las resoluciones de los distintos tribunales, el club platense redobla su apuesta institucional, se muestra cohesionado y se prepara para una disputa que podría extenderse en el tiempo, con impacto tanto en lo deportivo como en lo dirigencial.