André-Pierre Gignac recibió la primera tarjeta roja de su carrera a los 40 años

El delantero francés André-Pierre Gignac, con pasado en el Olympique de Marsella, se hizo viral en las últimas horas tras sufrir la primera expulsión de su carrera cuando estaba por terminar el partido en el que Tigres de México venció por 2-1 al León por la cuarta fecha del torneo Clausura 2026.

El partido estaba por finalizar cuando el jugador de 40 años terminó derribando al chileno Rodrigo Echeverría con un codazo cuando fue a disputar una pelota en la mitad de la cancha. Frente a ello, el árbitro Adonai Escobedo no dudó en mostrarle la segunda tarjeta amarilla y como consecuencia, recibió la roja.

SUCEDIÓ



Expulsaron a Gignac pic.twitter.com/l8kK23NHwm — Martinalgui (@MartinoliCuri) February 1, 2026

En lugar de marcharse al vestuario, el delantero francés fue a encarar al árbitro mexicano, a quien insultó. De esta forma, al exjugador del Marsella podría caberle una sanción de hasta tres fechas.

El exjugador del Marsella había entrado al campo en el minuto 61 por el argentino Juan Brunetta y fue expulsado en el minuto 97 por lo que estuvo en el terreno de juego solamente 36 minutos.

Gignac fue expulsado en su partido N° 429 como jugador de Tigres, más de 19 años después de su debut en primera división con el Lorient de Francia en la temporada 2006-07. Previamente al francés le habían mostrado la tarjeta roja con el equipo mexicano en dos ocasiones, pero la decisión fue anulada tras la decisión del VAR.

Gignac ya había recibido la tarjeta roja en dos ocasiones, en Liga y Concachampions.



Ambas fueron anuladas de inmediato en el VAR



Esta es la primera vez en la carrera del goleador de Tigres termina expulsado de manera definitiva pic.twitter.com/O6ZNRofIlp — Rafael Rivera (@RafaDato2) February 1, 2026

Desde que el francés llegó al fútbol mexicano para el torneo Apertura 2015, los árbitros mexicanos habían sido criticados por no expulsar al delantero quien se ha caracterizado por reclamar sus decisiones de manera intensa. “Hay que recordar la inmensa cantidad de veces que le han perdonado la tarjeta roja a Gignac”, remarcó el exárbitro internacional mexicano Arturo Brizio, durante la transmisión de TV del partido.

“Aquí no puedes justificar de ninguna manera a André-Pierre... Este es un acto de eminente justicia”, subrayó Brizio Cárter, recordado por expulsar el mediocampista francés Zinedine Zidane en el Mundial de Francia disputado en 1998.

Gignac debió ser separado por el capitán Fernando Gorriarán para que la situación no escalara Jam Media - Getty Images South America

Al final de su carrera no podrá conseguir un récord particular

A los 40 años, Gignac se encuentra en la parte final de su carrera y anunció que se retirará del fútbol profesional en junio de 2026, coincidiendo con el fin de su contrato actual con el Tigres. Si bien batió el récord de ser el máximo goleador del club, habrá uno que no podrá conseguir.

Solamente siete futbolistas, con una trayectoria mayor a diez años nunca recibieron la tarjeta roja. Philipp Lahm, leyenda del Bayern Múnich y de la selección alemana, nunca fue expulsado en sus 16 años de carrera, entre 2001 y 2017.

Karim Benzema tampoco sabe lo que es ser expulsado de un partido en sus casi 19 años de trayectoria. Asimismo, Andrés Iniesta nunca recibió la tarjeta roja en sus 20 años de carrera.

El autor del gol que le dio a España el campeonato del mundo en 2010 siempre mantuvo una conducta intachable en el campo de juego Bernat Armangue - AP

La lista también la integran el delantero Raúl y el mediocampista Ryan Giggs. El español, que terminó en el Schalke 04 pero hizo historia en el Real Madrid, nunca fue expulsado en sus 21 años de carrera. Lo mismo que el jugador galés, que únicamente vistió la camiseta del Manchester United durante 24 años de carrera.