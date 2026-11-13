Estudiantes de La Plata campeón: cómo quedó el ranking de títulos en el fútbol argentino

Estudiantes se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2025 tras derrotar a Independiente Rivadavia en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba. El equipo dirigido por Alexander Medina sumó así un nuevo título a su historia y llegó a 19 consagraciones oficiales entre competencias nacionales e internacionales, lo que le permitió afianzarse entre los clubes más ganadores del fútbol argentino. Suma un título en las vísperas de jugar la final de la Copa Libertadores.

El conjunto platense se había clasificado a esta definición por haber conquistado el Trofeo de Campeones 2025, cuando derrotó por 2-1 a Platense en el estadio Único de San Nicolás. Del otro lado estaba el campeón de la Copa Argentina del mismo año, ganado por el conjunto mendozino ante Argentinos Juniors por penales, luego de empatar 2-2 en el tiempo regular. El Pincha consiguió su primera Supercopa Argentina, luego de haber perdido la final de la edición 2023 frente a River, por 2-1, en un encuentro disputado en marzo de 2024.

Con esta coronación, Estudiantes llegó a los 20 títulos, distribuidos de la siguiente manera:

Copas internacionales: 6 (Copa Intercontinental 1968, Copas Libertadores 1968, 1969, 1970 y 2009 y Copa Interamericana 1969).

Torneos locales: 7 (1913, Metropolitano 1967 y 1982, Nacional 1983, Apertura 2006, Apertura 2010 y Clausura 2025).

Copas nacionales: 7 (Copa Adrián Escobar 1944, Copa de la República 1945, Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024 y 2025, y Supercopa Argentina 2025)

La consagración llegó en un momento particular para Estudiantes, que quedó fuera de los playoffs del Torneo Clausura y tiene por delante nada menos que la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras el sábado 28 de noviembre en Montevideo. Con esta nueva copa ya en manos de su nuevo dueño, la tabla histórica general de campeones argentinos, conformada tanto por la era amateur y la profesional como por los ámbitos nacional e internacional, sigue mostrando a Boca en la cima, con 75 estrellas, seguido de cerca por River, con 72.

Tabla de campeones del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

Boca Juniors 75 títulos

River Plate 72

Independiente 45

Racing 41

Alumni / San Lorenzo 22

Estudiantes de La Plata 20

Vélez Sarsfield 17

Huracán 13

Rosario Central 13

Newell’s 9

Lanús 7

Belgrano 6

Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas / CASI 5

Porteño (ya no existe) 4

Quilmes / Rosario Athletic 3

Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste / Gimnasia La Plata / Sportivo Barracas / Talleres (Córdoba) 2

Atlanta / Belgrano de Córdoba / Central Córdoba (Rosario) / Colón de Santa Fe / Chacarita / Estudiantes de Caseros / Lomas Academy / Nueva Chicago / Saint Andrew’s / San Martín de Tucumán / Balcarce / Dock Sud / Tigre / Tiro Federal (Rosario) / Patronato / Platense / Independiente Rivadavia / todos con 1.

Títulos nacionales