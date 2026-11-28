MONTEVIDEO.- Se derrumban los jugadores de Estudiantes, leones heridos de una batalla conmovedora. Abrazos, angustia existencial, mientras en la otra frontera del mítico Centenario festejan sin emoción. El Palmeiras de Abel Ferreira es utilitario, también, en la celebración.

Casi todos lagrimean: el gigante plantense estuvo tan cerca, tan lejos. La Copa Libertadores conseguida por el Verdao es incuestionable: con migajas, con monedas en los bolsillos, le alcanzó para ganar. Tímido, desabrido y pragmático desde las entrañas, fue el mejor. Es un campeón que, de todos modos, va a quedar en la historia. Y el León no tiene nada que ver.

Ramón Sosa, Flaco López y Gustavo Gómez, guerrero y mariscal: Palmeiras es el campeón Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

Porque más allá de su actitud tácticamente pasiva hasta el gol de Ramón Sosa, se despertó con la prepotencia de las viejas leyendas. Lo tuvo Carrillo, lo tuvo el pibe Palacios (¿por qué no es titular?), lo tuvo Cetré. Pudo haber empatado, pero lo recordó demasiado tarde. No hay vuelta olímpica -Estudiantes busca la quinta-, tampoco reproches: es un equipo que escapa a la mediocridad existencial del fútbol argentino. Sin estrellas (ni Rojo ni Carrillo lo son), con un presupuesto acortado y el manual de la mística de City Bell.

“Estudió, Estudió”, canta la gente, cuando el dolor empieza a creerse digerido. El León, de todos modos, recibe el subcampeonato de pie, mirando de frente a los campeones, cabeza en alto, no como otros actores de nuestro fútbol al trastabillar en una final. Sebastián Verón, el presidente, recibe la medalla y se saluda con los dirigentes de esta parte del mundo. Hasta con Gianni Infantino, el hombre fuerte de la FIFA. A Chiqui Tapia, el presidente, le extiende la mano sin mirarlo.

La Bruja saluda a todos los soldados. Los aplaude.

Alexander Medina consuela a Carrillo, acabada la faena Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

El problema no es Estudiantes: no lo fue nunca. Si es un orgullo de nuestro medio y no solo por el derroche de títulos locales e internacionales. El asunto es nuesto fútbol, convertido en un drama. Local, primero. Internacional, después. La Copa Sudamericana conseguida con Boca no alcanza: un año atrás, también la logró Lanús. Y Racing. La que desea nuestro medio es la más brillosa, la que está por levantar Gustavo Gómez, amo y señor de la línea final.

El Brasileirao gana por goleada. No hay que quedarse en este magro 1-0: sería un error de pincipiante. Ya son ocho Libertadores seguidas para Brasil, lo que representa la racha más exitosa de los clubes representativos de un país de la historia. Desde ahora, Brasil supera a la Argentina en el registro de la Copa Libertadores, con 26 títulos contra 25, luego de la batalla táctica del Centenario.

La última vez fue River ante Boca en el Bernabéu, el 9 de diciembre de 2018. No solo el equipo millonario se quedó estancado en Madrid, según se martiriza internamente: todo el fútbol argentino se quedó en la corrida electrizante de Pity Martínez. No hubo ni una copa más.

A River se le escapó en un abrir y cerrar de ojos en Lima y contra Flamengo, un año después. Boca chocó con Fluminense en Río de Janeiro en 2023. Los dos fueron por 2 a 1. Brasil revirtió la ventaja argentina, que era de 25 a 18. Una locura: Palmeiras (2020), Palmeiras (2021), Flamengo (2022), Fluminense (2023), Botafogo (2024), Flamengo (2025) y Palmeiras (2026). A veces, hay datos que ayudan a interpretar mejor el análisis.

Palmeiras igualó a Flamengo como el máximo campeón de la Libertadores en Brasil, con cuatro conquistas. Desde que la final de Libertadores se juega a partido único, todos los campeones fueron equipos brasileños (para analizar desde lo emocional). Abel Ferreira se convirtió en el segundo entrenador con más títulos de Libertadores, al igualar a Osvaldo Zubeldía (3 títulos con Estudiantes) y por detrás de Carlos Bianchi (3 títulos con Boca y uno con Vélez). Se trata del tercer DT en sumar 50 victorias -al menos- en la Libertadores, luego de Renato Gaúcho (54) y Marcelo Gallardo (51). Y el primero en hacerlo con un mismo equipo.

Palmeiras, además, ganó tres de las últimas siete ediciones y estuvo en la final en una más en ese lapso. Esos puntos tienen una relación directa con los millones, con figuras europeas que aceptan volver a casa, con ingresos parecidos a los del primer mundo. Pero no es lo único: el Brasileño, todos contra todos, con 20 equipos, ida y vuelta, es un modelo en esta parte del mundo.

Se consagró Flamengo, otra vez. Y Palmeiras está en el segundo lugar. Hay clasificación para las copas, torneos regionales, torneos diversos. Mucha competencia, de la buena. Y algo central: se van descenso (un drama en nuestro medio) cuatro equipos por temporada. Inter y Gremio, los grandes de Porto Alegre, pueden caer en desgracia. Corinthians, el segundo club más popular de Brasil, está al borde de la cornisa. Nadie tiene coronita y seguramente en un año vuelven a empezar.

Una imagen que resulta todo un símbolo Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

El fútbol argentino ni siquiera es una moneda al aire: es un serie de tropiezos en continuado. En 2027 habrá ocho títulos en juego, prácticamente todos, de dudoso valor. ¿Es más importante el torneo Clausura o la Tabla Anual? ¿La Supercopa Internacional o el Trofeo de Campeones? ¿De los cinco títulos que puede conseguir Boca hasta fin de año, además del valor de la Sudamericana, hay otro que merezca vislumbrarse delante en sus vitrinas, gigantes y brillosas en otra era?

Justamente ahora, cuando Palmeiras levanta la copa y hay fuegos de artificios que hasta conmueven la histórica estructura del Centenario y Estudiantes se retira en silencio, vale la pena recordarlos. Uno por uno.

Torneo Apertura: campeonato corto con zonas y playoffs en el primer semestre. Torneo Clausura: campeonato corto con zonas y playoffs en el segundo semestre. Campeón de Liga: se otorga al equipo que lidera la Tabla Anual. Copa Argentina: torneo nacional de eliminación directa con clubes de diversas categorías. Trofeo de Campeones: enfrenta a los ganadores del Torneo Apertura y del Torneo Clausura. Supercopa Argentina: se cita al campeón del Trofeo de Campeones contra el ganador de la Copa Argentina. Supercopa Internacional: se miden el campeón del Trofeo de Campeones contra el Campeón de Liga (Tabla Anual).

Tal vez el penúltimo párrafo sea la causa principal del desastre. Estudiantes no tiene nada que ver: debería sentir orgullo por el subcampeonato, aunque ahora, en este mismo instante, el dolor sea imposible de sacar de su inmenso corazón de león.