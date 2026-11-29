MONTEVIDEO (enviado especial).- De todas las maneras que hay de perder una final, Estudiantes lo hizo en su ley. La que está escrita en su carta identitaria. No se reprocha nada quien dio todo, y esa regla le cabe a este equipo que no logró lo que hubiese sido, vistos los tiempos que corren en Sudamérica, una hazaña colosal: ganarle la final de la Copa Libertadores a Palmeiras, el gigante moderno dispuesto a prenderse arriba en la tabla de campeones. El club de San Pablo alcanzó su cuarta Copa, tres de ellas desde 2020 para acá. Lo hizo montado a una economía que refleja la diferencia entre el fútbol de los dos países, con un presupuesto impensado para clubes argentinos que navegan en el subsuelo de las potencias mundiales. Tanto es así que desde la tórrida tarde de sábado en el estadio Centenario, Brasil aventaja a la Argentina en cantidad de Libertadores ganadas. Y resulta difícil imaginar que esa tendencia se revierta en el corto plazo.

Ninguno de estos datos consuela a esos 35 mil hinchas fueron mayoría en este desvencijado templo del fútbol mundial, vetusto por donde se lo mire, que necesitará bastante más que un lavado de cara para inaugurar el Mundial próximo. Aquí y ahora, les queda a los insolados pincharratas la elogiable reacción de aplaudir sonoramente a sus jugadores unos minutos después de que el árbitro Jesús Valenzuela indicara el final. Y ellos, desde adentro, devuelven la atención. Tienen la hidalguía de recibir su medalla y caminar con ella sobre el pecho y la mirada al frente: saben perder, aunque las lágrimas decoren sus caras. Sube al escenario de premiación Juan Sebastián Verón y cruza un frío saludo con Claudio Tapia, responsable central del indecoroso fútbol argentino, que vuelve a ser testigo de un triunfo de otro en la final que más importa, una copa que rankea a años luz de las que inventa la AFA de trasnoche, tanto que terminan por carecer de valor.

Las manos apenas se cruzan, las miradas no: el saludo protocolar entre Tapia y Verón tras la final Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

Estudiantes volverá a La Plata masticando tristeza y preguntándose si quizás podría haber intentado antes lo que hizo cuando se supo en desventaja, tras esa peinada del colombiano John Arias que el paraguayo Ramón Sosa transformó en el gol más importante de su carrera, que le permitirán ser un viejito y volver al club para que lo homenajeen por ese zurdazo en el Centenario. El Pincha fue otro después, soltando amarras y lanzándose con más determinación en busca del empate. Lo pudo haber alcanzado en tres jugadas: una chilena de Carrillo que desvió el arquero Carlos Miguel, un cabezazo de Cetré entrando por atrás también repelido por el gigantesco brasileño y un remate de Tomás Palacios que dio en la parte posterior de la red y muchos en la tribuna confundieron con gol.

Eran arrestos de un equipo inferior en calidad técnica y fondo de armario, pero que contaba con la mentalidad de quien se pone de cara ante una oportunidad casi única: es fácil imaginar a Palmeiras en próximas finales internacionales, pero la idea a Estudiantes le sabe a fantasía. El Pincha lo jugó como el partido de su vida desde que venció a Flamengo en el Maracaná. Fue un mes de pensar en esta tarde, con el dulce paréntesis de la Supercopa que levantó ante Independiente Rivadavia dos semanas atrás. Pero aquí hasta los de afuera jugaban.

El cabezazo de Edwuin Cetré, una de las jugadas de gol que tuvo Estudiantes cuando ya estaba en desventaja Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

Las cábalas a la orden del día, como el beso de Muslera en la cabeza de un colaborador cuando terminó el calentamiento. La caravana que había salido de La Plata por todos los medios posibles se extasiaba en la previa, mostrando que no solo eran más, sino que también cantaban más fuerte. Mariano Andújar -elegido junto a Mauro Boselli para levantar la copa antes del inicio, ambos héroes de la que el Pincha ganó en 2009- haciéndole gestos de “vamos, fuerza” a Marcos Rojo cuando los equipos ingresaban. Una comunión montada sobre el lema de Zubeldía escrito en una bandera: “A la gloria no se llega por un camino de rosas”.

En el primer tiempo, Estudiantes aplicó un plan tan sencillo como antiguo, dos condiciones que lograron poner nervioso a Palmeiras. Con una línea de cinco defensores y cuatro volantes, se dedicó a negarle espacios al equipo brasileño. Comprimido entre la línea del área de Muslera y la mitad de la cancha, le hacía difícil el trabajo a los creativos de Palmeiras, que no encontraban la manera de filtrar un pase con ventaja para Giay y Piquerez, los dos laterales, que ofician más de wines que de defensores. Y a eso, el Pincha le agregó un condimento que podía esperar cualquiera que conociera la manera en que Estudiantes es capaz de presentarse a un partido así: forcejeos, roces, empujones cuando la pelota estaba lejos, choques. De a poco, Palmeiras fue de la pasividad a comprar ese caramelito envenenado hasta que todo se desmadró. Bastó que Flaco López embistiera a Rojo -que lo venía hostigando lejos de la mirada del árbitro- para que se produjera un encontronazo grupal. Una escena bien del pasado, de esas historias escritas en blanco y negro, de cuando cada partido de la Libertadores era una batalla.

El gol del título: Sosa vence a Muslera JUAN MABROMATA - AFP

Porque de fútbol, poco y nada. Estudiantes estaba cómodo así, buscando algún contraataque esporádico y creyendo que el juego aéreo podía traerle alguna buena noticia. Palmeiras mostraba los constantes retrocesos del argentino López para generar espacios en la posición central del ataque. Pero ni Ramón Sosa ni Arias desequlibraban. La única acción clara de toda la etapa fue un rebote en Rojo que dio en el palo de Muslera, luego de una gran jugada de Felipe Evangelista. Después del gol en el inicio del segundo tiempo, la rueda de los cambios puso a jugar a Cetré en lugar de Benedetti y a Meza por Mancuso, lesionado. Estudiantes intentó hacerse ancho para buscar centros con Thiago Palacios desde la derecha y el colombiano por la izquierda, a ver si en una de esas el arquero fallaba o Carrillo, Rojo o Núñez cazaban algo. No ocurrió.

El vistazo global de la final entrega la sensación de que nadie la recordará demasiado por el nivel estético: las nueve amonestaciones son un indicador fiable de que el juego escaseó. De los 102 minutos, apenas 49 fueron netos: menos de la mitad. Deberían sonar alertas en los rulos prolijos de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol y rey del marketing, que ridiculizó a niños y niñas haciéndoles lucir remeras del promocionado Black Friday cuando se formaron los equipos. Cuánto mejor hubiera sido que esas criaturas llevaran leyendas sobre el juego limpio. O simplemente las camisetas de los finalistas. Puede el lector tildar de ingenuo a este cronista: no entra la categoría sensibilidad en este emporio de negocios que antes se llamaba fútbol.

Los jugadores de Palmeiras festejan luego de ganar la final de la Libertadores Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

Será tiempo de que Estudiantes elabore el duelo de esta final perdida, justo en el mismo escenario y ante el mismo rival contra el que había bordado su primera estrella internacional, en 1968. La cuenta seguirá en cuatro, nada mal: tiene tantas como River, por ejemplo, y solo menos que Independiente y Boca. Signo de su grandeza. Ya sin zanahorias internacionales que correr, los casi 16 millones de dólares que se llevó por esta campaña ayudarán a empezar de nuevo en 2027. Pero sobre todo lo levantará el orgullo de sentirse únicos.