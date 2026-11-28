La solemnidad de los himnos y la expectativa por el comienzo de la final de la Copa Libertadores dieron lugar a una insólita escena antes del duelo entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras en el estadio Centenario, de Montevideo. Con los futbolistas de ambos equipos formados en la mitad de la cancha, una de las cámaras aéreas de la transmisión quedó enganchada en la réplica inflable del trofeo y fueron necesarios varios minutos para resolver el inconveniente.

El curioso episodio se produjo durante los últimos instantes de la ceremonia protocolar. Mientras los jugadores permanecían firmes, el dispositivo, suspendido por cables, realizaba una toma por detrás de las dos formaciones. En su recorrido, la cámara se topó con la estructura gigante que adornaba el círculo central y quedó atrapada.

Lo que debía ser una de las imágenes más atractivas de la presentación del encuentro terminó por convertirse en un blooper. En medio de la formalidad que caracteriza a los minutos previos a una definición internacional, la atención se trasladó a los problemas técnicos de la organización para liberar el equipo de filmación.

La situación obligó a una breve espera hasta que se lograra despejar el terreno de juego. El inconveniente demoró por unos tres minutos el inicio del partido, que estaba programado para las 17. Mientras tanto, la televisación enfocaba repeticiones en cámara lenta de hinchas en las tribunas, omitiendo mostrar la falla.