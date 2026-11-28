MONTEVIDEO (enviado especial).- “¿El equipo? Anotá: Andújar…”. El Cacique Medina suelta una sonrisa ante su propia ocurrencia, pero ni así se desabrocha el primer botón de la chomba bordó. Lleva apenas nueve meses como entrenador de Estudiantes de La Plata, un tiempo que le resultó suficiente para que lo abrazaran los mandamientos de “la familia pincharrata”. Por eso responde así, con los apellidos de los héroes de la última Libertadores que ganó el club, en 2009, en lugar de decir “Muslera, Mancuso…”. Aquí y ahora, sentado en una sala de conferencias improvisada en la parte posterior del estadio Centenario, sabe que el glorioso “¡Estudió!” está golpeando las puertas de otra hazaña: ganarle a este poderoso Palmeiras, que jugará su quinta final de las últimas siete que tuvo la Copa, tendría el sabor de una gesta monumental.

El staff completo de Estudiantes en Montevideo posa después del último entrenamiento, antes de la gran final Instagran @edelpoficial

La Intendencia de Montevideo se preparó para un acontecimiento que superará ampliamente al que protagonizaron hace cinco años Palmeiras y Flamengo, cuando el Verdao sumó su tercera estrella. Es por eso que armó un fan fest ad hoc para los miles de hinchas de Estudiantes que llegaron a la ciudad sin tener su ticket asegurado. Estiman que serán unos diez mil en esa condición lejos del estadio, tratando de empujar a su manera. Adentro, otros 30 mil enarbolarán los colores rojo y blanco en este templo del fútbol mundial, el mismo en el que Estudiantes ganó la primera de sus cuatro copas, en 1968. Y justo ante Palmeiras, en el tercer partido de las finales, el que desempató la historia. Nunca más volvieron a enfrentarse, toda una curiosidad entre dos clubes tradicionalmente coperos.

Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras, en la final de la Copa Libertadores 1968, en el Centenario

En esa serie, el protagonista fue Juan Ramón Verón, la Bruja original, autor de un gol en cada partido. Cuentan los amigos que su hijo Juan Sebastián, el mito de esta era, anda sensible. Que le pesa la ausencia de su papá, que murió en mayo de 2025, especialmente en estos días en los que el clima de partido histórico se respira desde La Plata a Montevideo. El presidente del club puede estar orgulloso de lo que el equipo ha logrado: se tuteará en la final contra uno que económicamente lo da vueltas. El plantel del Palmeiras tiene una valoración de 218,5 millones de euros, casi cuatro veces superior a los 54,7 millones de euros estimados para la nómina de Estudiantes. Pero el fútbol, más que para los que anotan números, es para los soñadores. “En la vida hay que creer. Y creer es lo que nos trajo hasta acá. No sentimos presión, es un orgullo estar acá. Tenemos que disfrutar de esta hermosa responsabilidad”, reflexiona Medina, que hacia afuera transmite una sensación de calma ante la batalla inminente. “¿Y la gente? Nos da combustible puro”, mira hacia arriba.

La risa de Marcos Rojo, en una escena distendida en el predio de Montevideo City Torque Santiago Filipuzzi

La gente son esos miles que llegan sin pausa por tierra, aire y agua. Como Sergio, que vino desde Ringuelet, o Julio, que arrancó en Washington: los dos están acá, igual que familias enteras. También los paulistas, claro, como el grupo que compartió el viaje desde Buenos Aires con los enviados de LA NACION: tres horas de cánticos cruzados entre “porcos” y “pinchas” sin siquiera una mirada torcida. Entre todos, estiman las autoridades locales, le dejarán a Uruguay unos 70 millones de dólares en consumos, repartidos entre Montevideo y ciudades más alejadas como Canelones, San José, Colonia y Punta del Este. “No entran todos en Montevideo”, se pone contenta una funcionaria de Turismo ante la pregunta sobre los alojamientos agotados: más de 50 mil extranjeros se mueven en modo hinchas. Van por la soleada rambla enfundados en sus camisetas, caminan por la Ciudad Vieja, se dan una vuelta por el tour que armó Conmebol… Matan el tiempo, que se hace eterno: a ellos les parece que cada vez falta más para que sean las cinco de la tarde del sábado y el árbitro venezolano Jesús Valenzuela, uno de los mimados de Conmebol, dé inicio a la final.

Que Estudiantes vaya por la quinta para situarse como el tercer equipo argentino más ganador de la Libertadores dice mucho: por delante están Independiente (7) y Boca (6), mientras que el Pincha comparte el escalón siguiente con River. Si se debate grandeza, este elemento debe ocupar un lugar central en la mesa del fútbol: la copa “se respira en el Country”, apunta Guido Carrillo, el capitán que lidera la ilusión, máximo goleador del club en la Libertadores (14 tantos), por encima de la Bruja primera y de Mauro Boselli. Pícaro, evita pronunciar la palabra “campeón”, después de que Medina haya hablado de “mística”. ¿Qué es eso? “La premisa de alguien chico que tiene que extremar sus recursos, que tiene que pensar, que tiene que ser inteligente, y tiene que extremar el esfuerzo, porque es la única manera de equilibrar a los grandes. La mística, en realidad, es una pelotita que se van pasando de unos a otros, de generación en generación”, piensa Jorge Troisi Melean, un catedrático de La Plata. Que estará en el Centenario, por supuesto.

El contraste de colores en la "Experiencia Conmebol" organizada en Montevideo EITAN ABRAMOVICH - AFP

El que gane desempatará el historial entre los dos países: Argentina y Brasil ganaron 25 Libertadores cada una, aunque los últimos años están teñidos de verde y amarillo. Los brasileños llevan siete títulos en fila, la mayor racha de un país en la historia de la copa, que empezó a jugarse en 1960. Palmeiras, a los hombros de la exitosísima sociedad conformada entre su presidenta Leila Pereira y el entrenador portugués Abel Ferreira -lleva seis años en el cargo- conquistó 15 grandes títulos oficiales desde 2015 (cuatro Brasileiraos, dos Copas de Brasil, dos Copas Libertadores, una Recopa Sudamericana, una Supercopa de Brasil y cinco Campeonatos Paulistas), con los títulos continentales de 2020 y 2021 como máximo estandarte. En el balance de 2025, alcanzó el récord histórico de 1.780 millones de reales en ingresos totales.

Estudiantes -su gente, el plantel, el staff, Verón y hasta Zubeldía y Sabella en alguna estrella- disfruta en silencio ese tipo de datos. Le gusta que se repliquen, que circulen: que les haga creer a todos que Palmeiras es el gran favorito. Esa manera de vivir agazapado para dar el zarpazo es parte de lo que lo hizo grande. Y su arma favorita para poner a jugar en un partido inolvidable.