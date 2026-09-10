Estudiantes vs. Corinthians, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores
Se enfrentan en el estadio UNO de La Plata
Más amonestados
Carrillo y Breno Bidon se agarran y se empujan en la espera de un tiro de esquina para Estudiantes. El árbitro ya no les tiene ninguna paciencia: tarjeta amarilla para ambos.
Con roles bien definidos
Todo se discute, todo se pelea. A partir de la ventaja local, Corinthians maneja la pelota y juega cerca del área rival, pero Estudiantes sale rápido cuando la recupera. Los remates del Timao no intimidan al Pincha.
Un partido áspero en el comienzo
Kaio César recibe una tarjeta amarilla luego de empujar dentro del área a González Pirez, después de que el defensor lo cubriera con el cuerpo y al brasileño no le gustó el desenlace. El comienzo del partido es áspero en La Plata. Antes había visto la amarilla Angileri, un ex Estudiantes, que está en el banco del Timao.
¡¡SE PICÓ EL PARTIDO A LOS 10’ MINUTOS!! González Pirez puso el cuerpo para cubrir la pelota pero a Kaio César no le gustó nada y lo fue a buscar. ¡Explotó el “Estudió…” en UNO!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2026
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¡Gol de Estudiantes!
Estudiantes se pone en ventaja. Castro toma el rebote que da el arquero tras el cabezazo de Carrillo de pique al suelo y anota el 1-0, empujando la pelota a la red desde adentro del área chica.
¡PUCHAZO EN EL ARRANQUE! Castro encontró el rebote dentro del área y no perdonó para anotar el 1-0 de Estudiantes vs. Corinthians para que explote UNO.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2026
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¡Se juega!
Mueve Corinthians y ya está en juego el partido en La Plata. La pelota fue rápido hacia el arquero, que intentó un lanzamiento largo al campo del Pincha, sin prosperar la jugada.
¡A la cancha!
Los jugadores vuelven al campo de juego, ahora ya listos para el partido. La serie entre Estudiantes de La Plata y Corinthians en la cuenta regresiva. Es un gran recibimiento al Pincha en la noche platense.
Finaliza el calentamiento
Los equipos culminan los ejercicios previos y los jugadores se ven a los vestuarios. Al regresar será el tiempo del sorteo, los himnos y el inicio de la serie en La Plata.
Los titulares de Estudiantes de La Plata
El DT Alexander Medina dispuso que Estudiantes salga al campo para enfrentar a Corinthians con el siguiente equipo: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo.
📋 Nuestra formación para la ida de los Cuartos de Final de CONMEBOL Libertadores. pic.twitter.com/JbLTlc0XTk— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 9, 2026
Los 11 de Corinthians
Fernando Diniz confirmó a los 11 de Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan, André Carillo; Breno Bidon, Rodrigo Garro, Kaio César; y Memphis Depay.
Esta é a escalação do Sport Club Corinthians Paulista para o jogo de ida das quartas de final da CONMEBOL Libertadores. 1️⃣1️⃣📋#ESTxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/rdNHptyrXY— Corinthians (@Corinthians) September 9, 2026
Cómo llega Corinthians
Corinthians accedió a esta instancia luego de eliminar en octavos de final a Rosario Central en una serie muy ajustada. Tras el 0-0 en el Gigante, la llave se definió en San Pablo con un 1-0 del Timao, que anotó a 10 minutos del final al aprovechar una falla defensiva, pese a tener un jugador menos por la expulsión de Raniele. En el Brasileirao, por su parte, acumula cuatro derrotas en fila, la más reciente como local ante Chapecoense, el último, por 2-1, y está fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales.
Una llegada al estadio fuera de lo común
El plantel de Estudiantes fue llegando al estadio en autos particulares, en lugar de hacerlo en un micro, todos juntos. Fue un arribo llamativo el de esa fila de vehículos.
Cómo llega Estudiantes de La Plata
Estudiantes llegó a esta instancia al dejar en el camino en octavos de final a Universidad Católica, de Chile, en una serie en la que igualó 1-1 como local y se impuso por 3-0 como visitante. En cambio, en el Torneo Clausura lleva tres partidos sin triunfos, incluida la derrota con Vélez por 1-0 el viernes pasado en Liniers, y está 13° entre 15 equipos en el grupo A.
Bienvenidos a la cobertura de Estudiantes - Corinthians
Esta noche, desde las 21.30, Estudiantes recibirá en el estadio UNO de La Plata a Corinthians por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich, puede verse en vivo por Fox Sports y Disney+. Desde este espacio, en LA NACION, haremos un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado y pueden verse todas las estadísticas en canchallena.com.