Estudiantes vs. Corinthians, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores

Corinthians accedió a esta instancia luego de eliminar en octavos de final a Rosario Central en una serie muy ajustada. Tras el 0-0 en el Gigante, la llave se definió en San Pablo con un 1-0 del Timao, que anotó a 10 minutos del final al aprovechar una falla defensiva, pese a tener un jugador menos por la expulsión de Raniele. En el Brasileirao, por su parte, acumula cuatro derrotas en fila, la más reciente como local ante Chapecoense, el último, por 2-1, y está fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales.