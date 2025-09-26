Estudiantes vs. Flamengo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores

El encuentro entre Estudiantes y Flamengo se puede seguir en vivo por TV a través de Fox Sports, y también por streaming por intermedio de Disney+. Por su parte, quienes cuentan con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com y desde este espacio, en LA NACION, un seguimiento de lo más destacado paso a paso.

El impresionante show de fuegos artificiales de los hinchas en las afueras del estadio UNO en La Plata (AP Photo/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP