Estudiantes vs. Flamengo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores
El equipo de Eduardo Domínguez necesita ganar por dos goles para avanzar a las semifinales
1m - Comenzó el partido
Ya se juega el encuentro en La Plata entre Estudiantes y Flamengo por el desquite de cuartos de la Copa Libertadores.
Los once de Estudiantes
Estudiantes recibirá a Flamengo con estos once: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain y Cristian Medina; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
⚽ ¡Formación para la vuelta de los Cuartos de Final de CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/Ye9mv0JOxb— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 25, 2025
Ataque a un micro visitante
A través de su cuenta oficial, Flamengo denunció que uno de los micros de la delegación fue atacado a pedradas en la llegada al estadio UNO. “No hubo heridos y los daños se limitaron a la carrocería del ómnibus”, destacaron.
Estas imagens são do segundo ônibus da delegação do Flamengo, que tradicionalmente transporta parte da comissão técnica. Na chegada ao estádio UNO Jorge Luís Hirschi, o veículo foi atacado com pedradas. Não há feridos e os danos se limitaram à janela do ônibus. pic.twitter.com/dXz6zlmZIO— Flamengo (@Flamengo) September 25, 2025
Los titulares de Flamengo
Flamengo anunció los titulares para la revancha: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Léo Pereira y Alex Sandro; Jorginho y Saúl; Gonzalo Plata, Giorgian de Arrascaeta y Samuel Lino; Pedro. DT: Filipe Luís.
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a escalação do Mengão para enfrentar o Estudiantes, pela @libertadores! #FLAxEST #StartingXI pic.twitter.com/jZrUXrvQGh— Flamengo (@Flamengo) September 25, 2025
Cómo ver Estudiantes - Flamengo online
El encuentro entre Estudiantes y Flamengo se puede seguir en vivo por TV a través de Fox Sports, y también por streaming por intermedio de Disney+. Por su parte, quienes cuentan con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com y desde este espacio, en LA NACION, un seguimiento de lo más destacado paso a paso.
¿Habrá una semifinal argentina?
En las semifinales de la Copa Libertadores, Racing espera al ganador de esta llave, por lo que podría haber un cruce argentino si se clasifica Estudiantes. La Academia viene de eliminar a Vélez en otro duelo entre compatriotas, con sendos triunfos por 1-0.
Sin margen para el Pincha
Estudiantes llega a este encuentro con la obligación de ganar para revertir la derrota que sufrió la semana pasada en el Maracaná (1-2). El equipo de Eduardo Domínguez precisa ganar por dos tantos para pasar directamente a las semifinales; con un triunfo por margen mínimo forzará la definición por penales. Un empate o una victoria como visitante le darán la clasificación directa a Flamengo.
Bienvenidos a la cobertura de Estudiantes - Flamengo
Esta noche, desde las 21.30, Estudiantes recibe en el estadio UNO a Flamengo por el desquite de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido es transmitido por Fox Sports y Disney+, y será arbitrado por el chileno Piero Maza.
