Estudiantes vs. Flamengo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores

El equipo de Eduardo Domínguez necesita ganar por dos goles para avanzar a las semifinales

Estudiantes' midfielder #05 Santiago Ascacibar takes part in the warmup ahead of the Copa Libertadores quarterfinal second leg football match between Argentina's Estudiantes de La Plata and Brazil's Flamengo at the Jorge Luis Hirschi Stadium in La Plata, Buenos Aires province, Argentina on September 25, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
El mediocampista de Estudiantes Santiago Ascacibar participa en el calentamiento previo al partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata de Argentina y Flamengo de Brasil en el estadio Jorge Luis Hirschi en La PlataPABLO PORCIUNCULA - AFP

1m - Comenzó el partido

Ya se juega el encuentro en La Plata entre Estudiantes y Flamengo por el desquite de cuartos de la Copa Libertadores.

Los once de Estudiantes

Estudiantes recibirá a Flamengo con estos once: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain y Cristian Medina; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Ataque a un micro visitante

A través de su cuenta oficial, Flamengo denunció que uno de los micros de la delegación fue atacado a pedradas en la llegada al estadio UNO. “No hubo heridos y los daños se limitaron a la carrocería del ómnibus”, destacaron.

Los titulares de Flamengo

Flamengo anunció los titulares para la revancha: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Léo Pereira y Alex Sandro; Jorginho y Saúl; Gonzalo Plata, Giorgian de Arrascaeta y Samuel Lino; Pedro. DT: Filipe Luís.

Cómo ver Estudiantes - Flamengo online

El encuentro entre Estudiantes y Flamengo se puede seguir en vivo por TV a través de Fox Sports, y también por streaming por intermedio de Disney+. Por su parte, quienes cuentan con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com y desde este espacio, en LA NACION, un seguimiento de lo más destacado paso a paso.

El impresionante show de fuegos artificiales de los hinchas en las afueras del estadio UNO en La Plata (AP Photo/Gustavo Garello)
El impresionante show de fuegos artificiales de los hinchas en las afueras del estadio UNO en La Plata (AP Photo/Gustavo Garello)Gustavo Garello - AP

¿Habrá una semifinal argentina?

En las semifinales de la Copa Libertadores, Racing espera al ganador de esta llave, por lo que podría haber un cruce argentino si se clasifica Estudiantes. La Academia viene de eliminar a Vélez en otro duelo entre compatriotas, con sendos triunfos por 1-0.

Sin margen para el Pincha

Estudiantes llega a este encuentro con la obligación de ganar para revertir la derrota que sufrió la semana pasada en el Maracaná (1-2). El equipo de Eduardo Domínguez precisa ganar por dos tantos para pasar directamente a las semifinales; con un triunfo por margen mínimo forzará la definición por penales. Un empate o una victoria como visitante le darán la clasificación directa a Flamengo.

Bienvenidos a la cobertura de Estudiantes - Flamengo

José Luis Domínguez

Esta noche, desde las 21.30, Estudiantes recibe en el estadio UNO a Flamengo por el desquite de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido es transmitido por Fox Sports y Disney+, y será arbitrado por el chileno Piero Maza.

Por José Luis Domínguez
