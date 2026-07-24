Estudiantes vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Estudiantes de La Plata e Independiente se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. En los papeles, es uno de los compromisos más atractivos de esta jornada inicial. El encuentro está programado para las 17.15 (horario argentino) en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Pincha fue uno de los mejores en la etapa de grupos del Apertura de este año: fue líder de su zona con 31 puntos, uno más que Boca y tres menos que Independiente Rivadavia, el equipo que más sumó en el Grupo B. Sin embargo, fue eliminado en octavos de final a manos de Racing, que lo venció por la mínima diferencia con un gol de Santiago Sosa. El Rojo, por su parte, también se despidió del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino en octavos.

Independiente se despidió del Torneo Apertura en octavos de final y busca revancha en el Clausura Copa Argentina

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 23 de enero de este año, por la primera fecha del Apertura, en un encuentro que se jugó en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y que finalizó 1 a 1 por los goles de Luciano Cabral -I- y Fabricio Pérez -E-. El antecedente más reciente en La Plata es del 11 de agosto de 2024, por la Liga Profesional, con triunfo de Independiente por 2 a 0 con tantos de Gabriel Ávalos y Kevin Lomónaco.

Estudiantes vs. Independiente: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 26 de julio.

: Domingo 26 de julio. Hora : 17.15 (horario argentino).

: 17.15 (horario argentino). Estadio : UNO Jorge Luis Hirschi.

: UNO Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estudiantes vs. Independiente: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 17.15 (horario argentino) en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes de La Plata corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.17 contra los 3.71 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.