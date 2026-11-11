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Estudiantes vs. Independiente Rivadavia: cuándo se juega el partido por la Supercopa Argentina 2026

El encuentro, que definirá un nuevo campeón, está programado para este jueves a las 20 en el estadio Julio César Villagra, con arbitraje de Yael Falcón Pérez

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Tiago Palacios y Álex Arce serían titulares en el encuentro de este jueves entre Estudiantes e Independiente Rivadavia
Tiago Palacios y Álex Arce serían titulares en el encuentro de este jueves entre Estudiantes e Independiente RivadaviaCanchallena

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se enfrentan este jueves en el marco de la Supercopa Internacional 2026, el certamen a partido único que pone cara a cara a los ganadores del Trofeo de Campeones y la Copa Argentina del año pasado. En encuentro se disputa en el Gigante de Alberdi a partir de las 20 (horario argentino), con arbitraje de Yael Falcón Pérez, televisación de ESPN Premium y TNT Sports, y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Pincha se ganó el derecho de pelear por este título tras haber ganado el Trofeo de Campeones 2025 entre el ganador del Torneo Apertura (Platense) y el del Clausura, que justamente fue el equipo platense. Allí venció al Calamar por 2 a 1 en el estadio Único de San Nicolás. La Lepra mendocina, por su parte, celebró la obtención de la Copa Argentina el año pasado luego de derrotar a Argentinos Juniors por penales (igualaron 2 a 2 en el tiempo reglamentario) en el estadio Monumental Presidente Perón.

Estudiantes de la Plata jugará la Supercopa Argentina y ya pondrá los ojos en la definición de la Copa Libertadores
Estudiantes de la Plata jugará la Supercopa Argentina y ya pondrá los ojos en la definición de la Copa LibertadoresIgnacio Amiconi / Fotobaires

Estudiantes vs. Independiente Rivadavia: todo lo que hay que saber

  • Supercopa Argentina 2026.
  • Día: Jueves 12 de noviembre.
  • Hora: 20 (horario argentino).
  • Estadio: Julio César Villagra.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • TV: ESPN Premium y TNT Sports
  • Streaming: Disney+ Premium
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Supercopa Argentina 2026, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.38 contra los 3.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente Rivadavia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Independiente Rivadavia buscará dar el golpe ante Estudiantes de La Plata en Córdoba
Independiente Rivadavia buscará dar el golpe ante Estudiantes de La Plata en CórdobaSilvia Izquierdo - AP

Posibles formaciones

  • Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Tiago Palacios.
  • Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori.

Todos los campeones de la Supercopa Argentina

  • 2012: Arsenal 0 (4) - (3) 0 Boca
  • 2013: Vélez 1 - 0 Arsenal
  • 2014: Huracán 1 - 0 River
  • 2015: San Lorenzo 4 - 0 Boca
  • 2016: Lanús 3 - 0 River
  • 2017: River 2 - 0 Boca
  • 2018: Boca 0 (6) - (5) 0 Rosario Central
  • 2019: River 5 - 0 Racing
  • 2020: No se disputó
  • 2021: No se disputó
  • 2022: Boca 3 - 0 Patronato
  • 2023: River 2 - 1 Estudiantes de La Plata
  • 2024: Vélez 2 - 0 Central Córdoba
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