Estudiantes vs. Independiente Rivadavia, en vivo, por la Supercopa Argentina

Desde las 20, en el estadio de Belgrano, de Córdoba, Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza juegan por la Supercopa Argentina, en un partido único con un título en juego que, en caso de culminar empatado en los 90 minutos reglamentarios, tendrá alargue y, de persistir la igualdad, el desempate será con la ejecución de penales. El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez, estará Héctor Paletta en el VAR y puede verse en vivo por ESPN. Desde este espacio en LA NACION daremos seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.