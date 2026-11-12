Estudiantes vs. Independiente Rivadavia, en vivo, por la Supercopa Argentina
Se miden en la cancha de Belgrano de Córdoba los ganadores del Trofeo de Campeones y la Copa Argentina del año pasado
¡Se juega!
Mueve Independiente Rivadavia y ensaya el primer avance, que llega a las manos de Muslera. Está en juego el partido.
¡A la cancha!
Los equipos salen a la cancha en Córdoba, después del show previo de música, banderas y juego de luces en el campo. Se viene la Supercopa Argentina.
Los últimos ajustes antes del partido
Los equipos realizan los ejercicios de calentamiento antes de la disputa de la Supercopa Argentina. En Córdoba ya se vive la previa de un partido en el que está en juego un título.
Los titulares de Independiente Rivadavia
La lepra mendocina apuesta por este equipo desde el inicio: Emmanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Juan Elordi; Leonard Costa, José Florentín; Luis Sequeira, Leonel Bucca, Matías Fernández; y Álex Arce.
Estos son los titulares para enfrentar a Estudiantes LP desde la 20:00.— Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 12, 2026
¡VAMOS LEPRA!💙⚔️ pic.twitter.com/aAkg2gOeef
Así forma Estudiantes de La Plata
El Pincha entrará en el campo de juego con: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Joaquín Tobio Burgos; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez.
📋 Nuestra formación para la Supercopa Argentina en Córdoba. pic.twitter.com/k20CJfTH2N— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 12, 2026
Por qué juegan Estudiantes - Independiente Rivadavia
El juego de esta noche tendrá frente a frente a dos de los campeones de la temporada 2025. Estudiantes, consagrado en el Clausura, llegó a este duelo al ganarle el Trofeo de Campeones a Platense, que se había coronado en el Apertura. En tanto, Independiente Rivadavia accedió por su conquista de la Copa Argentina, en una definición por penales frente a Argentinos Juniors que le dio su primer título oficial.
Bienvenidos a la cobertura de la Supercopa Argentina
Desde las 20, en el estadio de Belgrano, de Córdoba, Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza juegan por la Supercopa Argentina, en un partido único con un título en juego que, en caso de culminar empatado en los 90 minutos reglamentarios, tendrá alargue y, de persistir la igualdad, el desempate será con la ejecución de penales. El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez, estará Héctor Paletta en el VAR y puede verse en vivo por ESPN. Desde este espacio en LA NACION daremos seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.
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