Estudiantes vs. Independiente Rivadavia, por la Supercopa Argentina 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se enfrentan este jueves en el marco de la Supercopa Argentina 2026, en la que ambos equipos buscan sumar un nuevo título a sus vitrinas. El encuentro está programado para las 20 en el estadio Julio César Villagra, con arbitraje de Yael Falcón Pérez, televisación de ESPN Premium y TNT Sports, y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Pincha accedió a este certamen a partido único tras haber ganado el Trofeo de Campeones 2025 entre el ganador del Torneo Apertura (Platense) y el del Clausura, que justamente fue el equipo platense. Allí venció al Calamar por 2 a 1 en el estadio Único de San Nicolás. La Lepra mendocina, por su parte, celebró la obtención de la Copa Argentina el año pasado luego de derrotar a Argentinos Juniors por penales (igualaron 2 a 2 en el tiempo reglamentario) en el estadio Monumental Presidente Perón.

Independiente Rivadavia ganó la Copa Argentina 2025 y se ganó el derecho de disputar la Supercopa Argentina César Heredia - FOTOBAIRES

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 7 de agosto del 2025, en un compromiso correspondiente a la fecha 4 del Clausura. Entonces, Estudiantes se quedó con la victoria por 2 a 1 como local por los goles de Fabricio Pérez y Leandro González Pirez (Sebastián Villa convirtió el tanto de Independiente Rivadavia en tiempo de descuento). En el breve historial entre estos dos equipos, el Pincha ganó una vez y empataron en las dos ocasiones restantes.

Estudiantes vs. Independiente Rivadavia: todo lo que hay que saber

Supercopa Argentina 2026.

Día : Jueves 12 de noviembre.

: Jueves 12 de noviembre. Hora : 20.

: 20. Estadio : Julio César Villagra.

: Julio César Villagra. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estudiantes vs. Independiente Rivadavia: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 20 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

TNT Sports.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Supercopa Argentina 2026, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.38 contra los 3.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente Rivadavia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.