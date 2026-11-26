Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentan este sábado en el marco de la final de la Copa Libertadores 2026. Ambos equipos se consolidaron como los dos mejores de la temporada y sueñan con levantar el trofeo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. El partido está programado para las 17 (horario argentino) en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, televisación de Telefé y Fox Sports, y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Para meterse en la pelea por el título, el Pincha hizo historia en el Maracaná y eliminó a Flamengo, campeón de la última edición, en semifinales, tras imponerse por penales luego del 0 a 0 en el resultado global. El Verdão, por su parte, derrotó a Fluminense por la misma vía después de empatar 2 a 2 en el acumulado de la serie. En la ida, como visitante, ganó 2 a 1, y en la vuelta, como local, cayó por la mínima diferencia.

Palmeiras dejó en el camino a Fluminense y quiere derrotar a Estudiantes en la final Andre Penner - AP

El historial entre ambos clubes tiene un único antecedente que le trae un gran recuerdo a Estudiantes. Se cruzaron en la final de la Libertadores 1968, cuando el conjunto argentino se coronó campeón con un triunfo por 2 a 0 en el partido de desempate que, casualmente, se disputó en el Centenario.

La final de esa edición se definió en un tercer encuentro en estadio neutral porque en la ida, en la Argentina, el local ganó 2 a 1, mientras que en la revancha, en Brasil, el club de San Pablo ganó por 3 a 1.

Estudiantes campeón en 1968, tras vencer a Palmeiras: el DT Osvaldo Zubeldía y Carlos Salvador Bilardo, entre otros

Estudiantes vs. Palmeiras: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Libertadores 2026.

Día : Sábado 28 de noviembre.

: Sábado 28 de noviembre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Centenario de Montevideo, Uruguay.

: Centenario de Montevideo, Uruguay. Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estudiantes vs. Palmeiras: cómo ver online

El encuentro definitivo está programado para este sábado a las 17 (horario argentino) en Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Palmeiras corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Copa Libertadores 2026, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.08 contra los 4.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de La Plata. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.15.