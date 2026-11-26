Este sábado se juega la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. Ambos clubes se consolidaron como los dos mejores de esta edición y buscarán quedarse con el trofeo en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El partido, que comienza a las 17 (horario argentino) y se transmite en Fox Sports, Telefé y Disney+ Premium, pondrá en juego el título más importante de Sudamérica a nivel de clubes y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Para meterse en la definición, el Pincha hizo historia en el Maracaná y eliminó a Flamengo, campeón de la última edición, tras imponerse por penales luego del 0 a 0 en el resultado global. En la instancia desde los 12 pasos, Fernando Muslera se convirtió en héroe absoluto al atajar los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. En contrapartida, Edwuin Cetré fue el único que malogró su disparo en el visitante después de tener que repetirlo por resbalarse y patear con los dos pies. José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios convirtieron los tantos del equipo argentino.

Estudiantes de La Plata se hizo fuerte en el Maracaná, eliminó al último campeón y sueña en grande MAURO PIMENTEL - AFP

El Verdão, por su parte, derrotó a Fluminense por la misma vía después de empatar 2 a 2 en el resultado global. En la ida, como visitante, ganó 2 a 1 con goles de José Manuel ‘Flaco’ López y Marlon Freitas (Wesley Nata descontó para el Flu). En la vuelta, como local, cayó por la mínima diferencia por un tanto de Hércules. En la tanda de penales, el equipo dirigido por Abel Ferreira tuvo 100% de efectividad y el ‘Flu’ no llegó a patear los cinco correspondientes porque Nonato erró el cuarto y la serie finalizó 5 a 3.

Estudiantes vs. Palmeiras: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Libertadores 2026.

Día : Sábado 28 de noviembre.

: Sábado 28 de noviembre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Centenario de Montevideo, Uruguay.

: Centenario de Montevideo, Uruguay. Árbitro : Jesús Valenzuela (Venezuela).

: Jesús Valenzuela (Venezuela). TV : Telefé y Fox Sports

: Telefé y Fox Sports Streaming : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Minuto a minuto: canchallena.com

Todos los partidos de Palmeiras hacia la final

Fecha 1 del grupo F: 1-1 vs. Junior

1-1 vs. Junior Fecha 2 del grupo F: 2-1 vs. Sporting Cristal

2-1 vs. Sporting Cristal Fecha 3 del grupo F: 1-1 vs. Cerro Porteño

1-1 vs. Cerro Porteño Fecha 4 del grupo F: 2-0 vs. Sporting Cristal

2-0 vs. Sporting Cristal Fecha 5 del grupo F: 0-1 vs. Cerro Porteño

0-1 vs. Cerro Porteño Fecha 6 del grupo F: 4-1 vs. Junior

4-1 vs. Junior Ida de los octavos de final: 1-1 vs. Cerro Porteño

1-1 vs. Cerro Porteño Vuelta de los octavos de final: 1-0 vs. Cerro Porteño

1-0 vs. Cerro Porteño Ida de los cuartos de final: 1-0 vs. Liga de Quito

1-0 vs. Liga de Quito Vuelta de los cuartos de final: 2-3 (4-3 por penales) vs. Liga de Quito

2-3 (4-3 por penales) vs. Liga de Quito Ida de las semifinales: 2-1 vs. Fluminense

2-1 vs. Fluminense Vuelta de las semifinales: 0-1 (5-3 por penales) vs. Fluminense

En el duelo entre brasileños, Palmeiras dejó en el camino a Fluminense y se metió en la final Alexandre Schneider - Getty Images South America

Todos los partidos de Estudiantes hacia la final