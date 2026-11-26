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La definición del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes se disputa en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela
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Este sábado se juega la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. Ambos clubes se consolidaron como los dos mejores de esta edición y buscarán quedarse con el trofeo en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El partido, que comienza a las 17 (horario argentino) y se transmite en Fox Sports, Telefé y Disney+ Premium, pondrá en juego el título más importante de Sudamérica a nivel de clubes y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
Para meterse en la definición, el Pincha hizo historia en el Maracaná y eliminó a Flamengo, campeón de la última edición, tras imponerse por penales luego del 0 a 0 en el resultado global. En la instancia desde los 12 pasos, Fernando Muslera se convirtió en héroe absoluto al atajar los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. En contrapartida, Edwuin Cetré fue el único que malogró su disparo en el visitante después de tener que repetirlo por resbalarse y patear con los dos pies. José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios convirtieron los tantos del equipo argentino.
El Verdão, por su parte, derrotó a Fluminense por la misma vía después de empatar 2 a 2 en el resultado global. En la ida, como visitante, ganó 2 a 1 con goles de José Manuel ‘Flaco’ López y Marlon Freitas (Wesley Nata descontó para el Flu). En la vuelta, como local, cayó por la mínima diferencia por un tanto de Hércules. En la tanda de penales, el equipo dirigido por Abel Ferreira tuvo 100% de efectividad y el ‘Flu’ no llegó a patear los cinco correspondientes porque Nonato erró el cuarto y la serie finalizó 5 a 3.
Estudiantes vs. Palmeiras: todo lo que hay que saber
- Final de la Copa Libertadores 2026.
- Día: Sábado 28 de noviembre.
- Hora: 17 (horario argentino).
- Estadio: Centenario de Montevideo, Uruguay.
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
- TV: Telefé y Fox Sports
- Streaming: Disney+ Premium
- Minuto a minuto: canchallena.com
Todos los partidos de Palmeiras hacia la final
- Fecha 1 del grupo F: 1-1 vs. Junior
- Fecha 2 del grupo F: 2-1 vs. Sporting Cristal
- Fecha 3 del grupo F: 1-1 vs. Cerro Porteño
- Fecha 4 del grupo F: 2-0 vs. Sporting Cristal
- Fecha 5 del grupo F: 0-1 vs. Cerro Porteño
- Fecha 6 del grupo F: 4-1 vs. Junior
- Ida de los octavos de final: 1-1 vs. Cerro Porteño
- Vuelta de los octavos de final: 1-0 vs. Cerro Porteño
- Ida de los cuartos de final: 1-0 vs. Liga de Quito
- Vuelta de los cuartos de final: 2-3 (4-3 por penales) vs. Liga de Quito
- Ida de las semifinales: 2-1 vs. Fluminense
- Vuelta de las semifinales: 0-1 (5-3 por penales) vs. Fluminense
Todos los partidos de Estudiantes hacia la final
- Fecha 1 del grupo A: 1-1 vs. Independiente Medellín
- Fecha 2 del grupo A: 2-1 vs. Cusco
- Fecha 3 del grupo A: 1-1 vs. Flamengo
- Fecha 4 del grupo A: 1-1 vs. Cusco
- Fecha 5 del grupo A: 0-1 vs. Flamengo
- Fecha 6 del grupo A: 1-0 vs. Independiente Medellín
- Ida de los octavos de final: 1-1 vs. Universidad Católica
- Vuelta de los octavos de final: 3-0 vs. Universidad Católica
- Ida de los cuartos de final: 1-1 vs. Corinthians
- Vuelta de los cuartos de final: 1-0 vs. Corinthians
- Ida de las semifinales: 0-0 vs. Flamengo
- Vuelta de las semifinales: 0-0 (3-2 por penales) vs. Flamengo
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