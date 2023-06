Europa League: Gonzalo Montiel le dio el título a Sevilla con un penal casi idéntico al que consagró al seleccionado argentino campeón en Qatar

escuchar

Casi un déjà vú, cinco meses y medio después. El lanzamiento de un penal cuya conversión podía valer un título quedó en el pie derecho de Gonzalo Montiel y el defensor cruzó el disparo para anotar en el desempate desde esa vía y salir trotando a festejar. El 18 de diciembre lo hizo en Qatar y le valió la tercera Copa del Mundo a la selección argentina. Este miércoles lo concretó en Budapest y significó para Sevilla, su equipo, la séptima consagración en la Europa League, ante la Roma de José Mourinho y Paulo Dybala.

Como en la final disputada en Lusail por el conjunto albiceleste ante Francia, el segundo torneo de clubes más importante de Europa fue a la prórroga y, con el juego igualado, se resolvió en los penales. Y nuevamente, luego de comenzar en el banco de suplentes, Montiel saltó a la cancha desde allí como relevo, esta vez sumándose en el primer tiempo del alargue en reemplazo de Jesús Navas.

El penal de Montiel ante Roma

Al momento de la definición, el exRiver debió ejecutar el cuarto lanzamiento luego de que tres compañeros habían marcado, en otra coincidencia con el desenlace de Qatar 2022, pero ahora hubo suspenso. Es que Cachete pateó inicialmente a la izquierda del arquero Rui Patrício, que adivinó la intención y le desvió el remate. No obstante, el VAR advirtió que el portugués se había adelantado y el juez hizo repetir el disparo.

Allí, entonces, Montiel fue el Montiel del seleccionado argentino, aunque sin apelar al “no look” que hizo con la camiseta celeste y blanca. El lateral fue decidido a cambiar la dirección del remate y el guardameta volvió a tirarse a la izquierda. Fue gol y título, en un 4-1 irremontable para los romanos. Y Gonzalo salió al abrazo del marroquí Bono, que en la serie atajó uno de los tres tiros de los jugadores rivales.

El penal de Montiel a Francia

El título lo compartió con otros dos campeones del mundo que no sumaron minutos en la final en Turquía, porque Marcos Acuña no pudo jugar por estar suspendido y Alejandro “Papu” Gómez se quedó sentado en el banco. En cambio, otros dos compatriotas que están en el conjunto sevillano estuvieron en el campo de juego: Lucas Ocampo fue titular y anotó un penal con un “no look”, y Erik Lamela, que marcó otro de los remates desde los once metros, fue el primer recambio que ingresó después del entretiempo.

El resumen de Sevilla - Roma

En Roma, después de las declaraciones previas para distraer de José Mourinho, otro campeón del mundo, Paulo Dybala, fue titular pese a que el DT había dicho que estaba “para 20 o 30 minutos” y La Joya puso en ventaja a los italianos en el primer tiempo con una gran definición de zurda. No le alcanzó para celebrar y, con la certeza de que no estaba en todo su potencial, fue reemplazado poco después de que Sevilla alcanzara el empate en el segundo tiempo.

El cordobés terminó aplaudiendo a sus compañeros y a los campeones en medio de la desilusión por la copa que se le escapó.

LA NACION