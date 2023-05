“Me trató mal”: el impensado cruce de Brian Sarmiento con Juan Román Riquelme por una vieja discusión

escuchar

Este miércoles, el futbolista Brian Sarmiento contó que evita tener contacto con sus ídolos, a partir de un impensado cruce que le tocó vivir, diez años atrás, con el exjugador y actual vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme.

En plena entrevista con programa F90 (ESPN), el conductor Sebastián Vignolo le preguntó si había tenido la oportunidad de conocer a Diego Armando Maradona. “¿Lo viste?”, consultó el Pollo, a lo cual Sarmiento contestó: “No, al Diego, no. Cuando estuve en Newell’s me dijeron para ir a comer un asado, que le hice llevar la camiseta, y cuando me dijeron para ir, me dio miedo, no quise ir”.

En ese momento, Sarmiento se remitió al contacto que tuvo con Riquelme en su época de jugador, para explicar los motivos por los cuales desistió de conocer a Maradona. “Yo tenía un ídolo de chico, que siempre fue Román, y cuando lo crucé en la cancha no la pasé bien, porque tuvimos una discusión y sentí como que me habló mal, y fue un dolor”.

Allí, dio detalles de aquel encuentro, en el cual, su equipo derrotó por 3 a 1 al conjunto xeneize, en 2013. “Cuando lo crucé en la cancha, que fue en los octavos de final de Copa Argentina, ¿viste cuando te levantás esos días y tenés la flechita para arriba? Metí el tercero, me eligieron mejor jugador del partido, eliminamos a Boca... eran Bianchi, Román. Un Boca increíble”, relató.

Luego, reiteró que tuvo “una discusión con él”. “Y sentí que me trató mal sin necesidad. Y se me cayó (el ídolo)”, concluyó. Tal era su admiración hacia Román, que cuando vino a vivir a Buenos Aires, asistía a La Bombonera sólo para verlo en vivo. “Yo, jugando en Racing, me iba a la platea de Boca para verlo jugar a él. Entonces fue cuando dije: ‘No, el Diego no, loco’. Palabras mayores. Dejalo ahí. No quiero (conocerlo)”, concluyó sobre por qué no quiso conocer a Maradona.

Para descontracturar, Oscar Ruggeri, excompañero de Maradona en la selección argentina y Boca Juniors, le dijo: “¿Sabés lo que se hubiese reído con vos?”. “Qué hermoso que era, como se lo extraña. Cuando veo la noticia (de su muerte) estaba mirando el programa de ustedes. De la nada, empezar a llorar como loco, sin haberlo conocido, es algo increíble”, narró, respecto de cómo le impactó el fallecimiento de Pelusa.

“Fue bravo. Se sabía que podía estar pasando, pero uno creía que Diego era inmortal”, añadió Vignolo. Emocionado, Ruggeri concluyó: “Cada tanto, uno está esperando que hay cosas que se dicen y en cualquier momento sale Diego a tirar, y no aparece”.

El partido homenaje a Riquelme

En las últimas horas, se difundió que el postergado encuentro celebratorio de la carrera del ídolo xeneize, podría tener lugar el próximo 25 de junio, para aprovechar la visita de Lionel Messi al país, el invitado estrella de la velada. En el marco de un año eleccionario en Boca, que tiene enfrentados políticamente a los máximos ídolos del club, Riquelme podría invitar a referentes como Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto y Pato Abbondanzieri.

