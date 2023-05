Mundial Sub 20: Brasil y Colombia avanzaron a los cuartos de final con exquisitas definiciones en sus goleadas

escuchar

En el primer turno de los octavos de final del Mundial Sub 20, el seleccionado de Brasil mostró jerarquía para definir y dientes apretados para defender con diez jugadores la victoria por 4-1 sobre Túnez. Mientras que Colombia liquidó en una ráfaga el pleito en el 5-1 frente a Eslovaquia y en simultáneo logró también avanzar a los cuartos de final del torneo que se disputa en la Argentina.

Ausente en los dos últimos mundiales de la categoría, Brasil sobrevivió a una etapa de grupos en la que se le hizo cuesta arriba tras caer en el debut ante Italia. Ante los tunecinos, que por primera vez en su historia llegaron a meterse entre los 16 mejores, el también pentacampeón mundial juvenil estaba para bailar en La Plata, pero terminó defendiéndose.

Marcos Leonardo, goleador del certamen, generó y convirtió de penal el primer gol brasileño a los 11 minutos. El futbolista del Santos robó la pelota y fue derribado en el área por el arquero Dries Arfaqui. Lo ejecutó con un derechazo al centro, con el que sumó cuatro tantos en el torneo.

A los 31 minutos, ante una frágil defensa, Leonardo asistió al capitán Andrey Santos, que se abrió paso entre tres rivales y definió cruzado al segundo palo. Era el 2-0 y la promesa de la goleada estaba latente. El último campeón sudamericano tenía el trámite bajo control, pero... Arthur complicó a su compañero en la defensa Robert Renan con un cambio de frente que quedó corto y Mohamed Dhaoui se quedó con la pelota de cara al arco. El zaguero de Brasil lo derribó al borde del área y recibió la tarjeta roja al final del primer tiempo. Renan se retiró del campo de juego silbado por los presentes y comenzó a hacerle gestos a la hinchada, señalándose el escudo.

En la segunda etapa, Túnez asedió el área brasileña con una lluvia de centros y entre Kaique y los defensores resistieron la ventaja. En tiempo adicional llegó el alivio para Brasil en medio de otro aluvión de goles. Primero, el equipo sudamericano sentenció el duelo con dos contragolpes letales: primero, de Matheus Martins y luego, de Santos.

Martins, que había ingresado desde el banco cuando el DT buscó el recambio para sostener la ventaja, puso el 3-0 en el primero de los 12 minutos adicionados, tras una buena jugada de Marlon Gomes. Poco después, Santos definió al ángulo para el 4-0 luego de una corrida de 50 metros, tras ser brillantemente asistido por Giovane Santana, que enganchó en el propio campo y habilitó muy bien a su compañero.

Jebril Othman anotó para los africanos antes del pitazo final, cuando los brasileños se habían relajado después del sufrimiento en la mayor parte de la segunda etapa. Era el 4-1 definitivo, en un duelo plagado de emociones.

Clasificado a los cuartos de final, Brasil se encontrará el sábado con Israel, que consiguió su boleto el martes al vencer agónicamente por 1-0 a Uzbekistán, en Mendoza. Ahora viajarán a San Juan.

Colombia tuvo un segundo tiempo demoledor

Tras finalizar invicto en la etapa de grupos, Colombia llegó por segundo mundial consecutivo a meterse entre los ocho mejores y sueña con mejorar el tercer puesto de 2003, su mejor marca histórica en la categoría. “El profe (por el técnico Héctor Cárdenas) nos dijo que en el segundo tiempo apretemos más que llegarían los goles”, comentó Juan Castilla tras el demoledor triunfo, después de una primera etapa en la que se habían ido a los vestuarios empatados sin goles.

No obstante, a los 3 minutos del segundo tiempo, los cafeteros iniciaron su show. Óscar Cortes aprovechó una falla defensiva, definió de derecha entre las piernas del arquero en el estadio Bicentenario de San Juan y abrió el camino. A partir de la ventaja, los colombianos aceleraron y armaron un festival. El segundo llegó con un derechazo al ángulo de Yaser Asprilla, a los 5 minutos. Combinó con un compañero en la puerta del área y definió cruzado, en forma exquisita. El vendaval continuó dos minutos después, cuando fue Tomás Ángel el que clavó un zurdazo. Recibió en la medialuna del área, apuntó y no perdonó el hijo del ex delantero Juan Pablo Ángel.

A la ráfaga lapidaria le siguió el cuarto gol, a los 19. Ángel concretó su doblete con otra gran definición de zurda, esta vez ante el intento de achicar del guardameta, después de fabricarse el espacio en ataque y encarar el área por derecha.

Eslovaquia, en el segundo mundial de su historia, descontó con un cabezazo de Timotej Jambor a falta de tres minutos. Los europeos empujaron con amor propio para llegar al gol y encontraron a una defensa relajada por izquierda. Pero la última palabra en el marcador la tuvo Cortés para también completar su doblete personal, ya en el tiempo de descuento. Sin marca recibió de frente al arco, cerca del área, pero se las ingenió para hacer unos “firuletes” entre un defensor que volvía y el arquero que salía a apretarlo.

Colombia enfrentará por los cuartos de final al vencedor del partido de este miércoles entre Inglaterra e Italia. Ese duelo del sábado está programado para realizarse en San Juan.

LA NACION