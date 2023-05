Argentina vs. Nigeria, en vivo: el minuto a minuto de los octavos de final del Mundial Sub 20

escuchar

15.45. Cómo ver online Argentina vs. Nigeria

Al igual que todos los partidos de la selección argentina, wel encuentro ante Nigeria se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, TV Pública y DSports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, DGO y Cont.ar. Quienes cuenten con Flow o Telecentro Play, en tanto, pueden sintonizar alguno de los canales directamente a través del cableoperador (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

15.38. ¡Gol de Colombia!

Intratable comienzo de la segunda mitad para los dirigidos por Héctor Cárdenas. El encargado de poner el 3 a 0 parcial fue Tomás Ángel, que ya lleva dos anotaciones en lo que va de la Copa del Mundo. En seis minutos del segundo tiempo, Colombia le gana 3 a 0 a Eslovaquia.

15.37. Comenzó el complemento en La Plata

Brasileños y tunecinos ya juegan la segunda mitad del partido correspondiente a los octavos de final. El combinado sudamericano gana 2 a 0 con goles de Marcos Leonardo y Andrey Santos, aunque juega con uno menos por la expulsión de Robert Renan.

15.36. ¡Gol de Colombia!

Ráfaga de goles de Colombia en el inicio de la segunda etapa. El 10 del equipo, Yaser Asprilla, pone el 2 a 0 con un golazo de media distancia, que se clavó en el ángulo izquierdo del arco defendido por Adam Danko.

¡GOLAZOOOOOO! 🤯



Empieza y termina la jugada, si señores…. Yaser Asprilla anota el 2-0 para Colombia sobre Eslovaquia.



¡Sí, sí, Colombia…!



Tocata espectacular de la ‘Tricolor’#Sub20EnDSPORTS



🎙️ @titopuccettic @SVargasOK @carlosevillamil pic.twitter.com/qw5xnO31it — DSports (@DSports) May 31, 2023

15.34. ¡Gol de Colombia!

En el inicio del segundo tiempo, Oscar Cortés aprovechó una mala salida de la defensa eslovaca y puso en ventaja a la selección cafetera.

15.32. Comenzó el segundo tiempo entre Colombia y Eslovaquia

Colombianos y eslovacos ya disputan la segunda parte en San Juan. Quien gane, se enfrentará en cuartos al vencedor del enfrentamiento entre Inglaterra e Italia.

15.29. A qué hora juega Argentina vs. Nigeria

El encuentro entre argentinos y nigerianos se disputa en el estadio Bicentenario de San Juan, desde las 18, con el arbitraje del sueco Glenn Nyberg. El ganador se enfrentará en cuartos de final a quien resulte vencedor del duelo entre Ecuador y Corea del Sur, que se enfrentan el jueves en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

15.22. Final de la primera etapa en La Plata

El juez turco Halil Umut Meler dio por finalizado el primer tiempo del duelo entre Brasil y Túnez. La Verdeamarela gana 2 a 0 con goles de Marcos Leonardo y Andrey Santos, pero afrontará el complemento con un jugador menos por la expulsión de Robert Renan.

15.19. Final del primer tiempo en San Juan

El árbitro árabe Mohammed Khled Al-Hoaish pitó el final de los primeros 45 minutos en el enfrentamiento entre Colombia y Eslovaquia, que hasta el momento no se sacan diferencias. En la última jugada de la primera etapa, Yaser Asprilla tuvo la posibilidad de poner en ventaja al equipo cafetero, pero su remate de volea se fue desviado.

15.14. ¡Expulsado Robert Renan en Brasil!

El defensor de Zenit de San Petersburgo recibió la tarjeta por cortar con infracción una ocasión manifiesta de gol. Mohamed Dhaoui aprovechó una mala salida del arquero Kaique y se fue solo para el arco rival, pero el central brasileño lo tomó de la camiseta en la puerta del área y lo derribó, motivo por el cual el árbitro turco Halil Umut Meler decidió expulsarlo.

¡EXPULSADO ROBERT EN BRASIL! 🟥



🔥 Luego de un error en la salida, Dhaoui recuperó la pelota y el central lo bajó antes de llegar al área.



🎙 @haasenico y @rodrigojcastro

#U20WC #DIRECTVLA #DGO #Sub20EnDSPORTS pic.twitter.com/rPkV6eWxLg — DSports (@DSports) May 31, 2023

15.11. Tomás Ángel, la esperanza de gol colombiana

La selección sudamericana tiene entre sus filas a un delantero que lleva el gol en la sangre: Tomás Ángel. Hijo de Juan Pablo, aquel delantero que brilló en River Plate entre los años 1998 y 2000. Potente físicamente. Sereno a la hora de tomar decisiones y con un gran remate de cabeza. “Siempre me he caracterizado como una persona que tiene gol, define muy bien, se asocia de buena manera con sus compañeros y puede aportar en las diferentes facetas en el frente de ataque. Ahora, en lo personal, otra cosa que me sirve en la cancha es que, en los momentos de nervios y ansiedad, soy capaz de manejar la tranquilidad”, se definió tiempo atrás, en diálogo con Gol Caracol.

Tomás Ángel, hijo de Juan Pablo, festeja su tanto contra Japón en el Mundial Sub 20 Argentina 2023; el olfato goleador se hereda en Colombia. LUIS ROBAYO - AFP

15.06. Colombia se aproxima al arco de Eslovaquia

En el encuentro que se disputa en San Juan, el conjunto cafetero no logra dominar la posesión de la pelota, pero ya creó varias ocasiones de peligro que pudo detener sin problemas el arquero Adam Danko. En 37 minutos de la primera etapa, igualan 0 a 0.

15.01. ¡Gol de Brasil!

Cuando se cumple la primera media hora de partido en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, Andrey Santos, el capitán de la Verdeamarela, estira la ventaja en el marcador y ahora el encuentro está 2 a 0. Túnez sufre el poderío ofensivo brasileño y no puede mantener la posesión de la pelota.

14.54. Inglaterra vs. Italia: el partido de más destacado de octavos de final

Desde las 18, Inglaterra e Italia protagonizan el partido más esperado de los octavos de final del Mundial Sub 20 Argentina 2023. El encuentro se disputa en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, después del encuentro entre Brasil y Túnez, y en simultáneo del duelo entre la selección local y Nigeria, que se enfrentan en San Juan. Se puede ver en vivo por televisión a través de DSports.

En la previa del encuentro, Inglaterra parte como favorito a quedarse con el triunfo, según las principales casas de apuestas. JUAN MABROMATA - AFP

14.48. Estados Unidos e Israel, los primeros en clasificarse a cuartos de final

Este martes comenzaron los octavos de final del Mundial Sub 20 Argentina 2023. Se disputaron dos partidos, ambos en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. En el primer turno, Estados Unidos se deshizo con facilidad de Nueva Zelanda, a la que derrotó 4 a 0 para mantener no solo el invicto, sino también el pleno de victorias en lo que va del certamen.

En el segundo, Israel volvió a escribir un capítulo emblemático en la historia de sus participaciones en Copas del Mundo, al derrotar 1 a 0 a Uzbekistán en la última jugada del encuentro, para clasificarse por primera vez a los cuartos de final de un torneo de esta envergadura.

Los jugadores de Israel festejan la clasificación a los cuartos de final del Mundial Sub 20. Ricardo Mazalan - AP

14.41. ¡Gol de Brasil!

A los 11 minutos de la primera etapa, Marcos Leonardo, de penal, puso en ventaja parcial al elenco sudamericano, que domina la pelota desde el comienzo del partido. El delantero igualó al italiano Cesare Casadei en lo más alto de la tabla de goleadores, con cuatro tantos cada uno.

14.30. Comienzan los compromisos entre Brasil vs. Túnez y Colombia vs. Eslovaquia

La pelota ya comenzó a rodar en La Plata, donde se enfrentan Brasil y Túnez; y en San Juan, ciudad en la que juegan Colombia vs. Eslovaquia, por los octavos de final del Mundial Sub 20.

14.21. Formaciones confirmadas para los partidos del primer turno

Las cuatro selecciones que abren la jornada del miércoles 31 de mayo ya dieron a conocer sus respectivas alineaciones:

Brasil vs. Túnez

Brasil : Kaique; Arthur, Jean Pedroso, Robert Renan, Kaiki; Marlos Gomes, Andrey Santos, Marquinhos; Sávio, Marcos Leonardo y Guilherme Biro.

: Kaique; Arthur, Jean Pedroso, Robert Renan, Kaiki; Marlos Gomes, Andrey Santos, Marquinhos; Sávio, Marcos Leonardo y Guilherme Biro. Túnez: Dries Arfaoui; Mahmoud Ghorbel, Raed Bouchniba, Ali Saoudi, Karim El Abed; Mohamed Derbali, Samy Chouchane, Mohamed Dhaoui, Yassine Dridi, Béchir Yacoub y Chaim El Djebali.

Colombia vs. Eslovaquia

Colombia : Luis Marquínez; Édier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez, Andrés Salazar; Gustavo Puerta, Johan Torres, Yáser Asprilla, Óscar Cortés; Alexis Manyoma y Tomás Ángel.

: Luis Marquínez; Édier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez, Andrés Salazar; Gustavo Puerta, Johan Torres, Yáser Asprilla, Óscar Cortés; Alexis Manyoma y Tomás Ángel. Eslovaquia: Adam Hrdina; Samuel Kopásek, Dávid Ovsonka, Sebastian Kosa, Nicolas Sikula; Dominik Snajder, Maté Szolgai; Adam Gazi, Mário Sauer, Leo Sauer y Adam Griger.

14.13. Todos los partidos de octavos de final

Estados Unidos 4-0 Nueva Zelanda - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (38).

4-0 - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (38). Uzbekistán 0-1 Israel - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (37).

0-1 - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (37). Colombia vs. Eslovaquia - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (42).

vs. - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (42). Argentina vs. Nigeria - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (41).

vs. - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (41). Brasil vs. Túnez - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (40).

vs. - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (40). Inglaterra vs. Italia - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (39).

vs. - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (39). Gambia vs. Uruguay - Jueves 1° de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (44).

vs. - Jueves 1° de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (44). Ecuador vs. Corea del Sur - Jueves 1° de junio a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (43).

¡Ya tenemos a los 2 primeros seleccionados en cuartos de final! ✅#U20WC pic.twitter.com/8pdl9eiLLz — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 30, 2023

14.07. Desde las 14.30, comienza la actividad del día con dos partidos

A partir de las 14.30, continúan los octavos de final de la Copa del Mundo juvenil. En el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, Brasil y Túnez se enfrentan por un lugar en cuartos, instancia en la que ya aguardan Estados Unidos e Israel. En el San Juan del Bicentenario, en tanto, Colombia y Eslovaquia abren el recinto que visitarán la Argentina y Nigeria, a las 18.

📋 ¡Qué linda jornada de fútbol tenemos hoy! 🔥#U20WC pic.twitter.com/rippUzeYxT — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 31, 2023

14.00. Bienvenidos al minuto a minuto de Argentina vs. Nigeria

Seguí la cobertura del partido de octavos de final de la selección nacional en el Mundial Sub 20 Argentina 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del sueco Glenn Nyberg, se disputa en el estadio San Juan del Bicentenario, desde las 18, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, DGO y Cont.ar. Además, podés seguir el minuto a minuto en LA NACION con los mejores momentos y los goles del partido.